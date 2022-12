Ydmyget på live-tv

Den amerikanske præsidentdatter Jenna Bush Hager blev ydmyget under det amerikanske morgenprogram 'Today with Hona & Jenna'.

Jenna Bush Hager, der er vært på programmet, havde i dagens anledning taget sin ni-årige datter med på job. Det fortryder hun nok nu. Under programmet kastede datteren nemlig et par sandheder af sig.

Ifølge det amerikansk medie Page Six afslørede datteren, Mila, nemlig at hendes mor aldrig går med trusser.

- Hun har ikke nogen på lige nu. Jeg så hende skifte tøj, fortæller datteren i udseendelsen. Sandheden kommer på bordet en lille måned efter, at Jenna Bush Hager selv har fortalt, at hun nogle gange godt kan gå uden trusser.

Mila var dog ikke bleg for at udlevere sin mor yderligere. Hun fortalte nemlig også i programmet, at hun engang grinte så meget, at hun begyndte at tisse i bukserne.

De mange små sandheder om Jenna Bush Hager fik hende til at bede datteren forlade programmet.

- Jeg elsker hende så højt, men det er tid til, at hun skal gå nu, siger Jenna Bush Hager og griner over de små hemmeligheder, der kom frem i rampelyset.

