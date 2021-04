YouTube lukker ned for stjerne: Sendte billeder til mindreårige drenge

James Charles, som har den mest fulgte beautykanal på YouTube med over 25 millioner følgere, har mistet muligheden for at tjene penge på sine videoer efter flere anklager om upassende opførsel overfor mindreårige. Det skriver Insider.

YouTubes tiltag mod 21-årige James Charles kommer efter, at flere brands og virksomheder har stoppet samarbejdet med YouTuberen. Han er blandt andet blev fyret som vært på realityprogrammet 'Instant Influencer', og makeup-brandet Morphe har også valgt at stoppe samarbejdet med den unge influencer.

De første beskyldninger kom frem i februar, da en 16-årig dreng med over 200.000 følgere på det sociale medie TikTok stod frem og fortalte, at James Charles havde flirtet med ham og sendt ham nøgenbilleder.

'Falske historier'

Dengang benægtede James Charles ikke anklagerne, men han påstod, at han ikke vidste, hvor gammel drengen var.

'Jeg spurgte ham, hvor gammel han var, og han fortalte mig, han var 18 år, så jeg begyndte også at flirte med ham. I glæden over at have mødt nogen, jeg tænkte, der potentielt kunne være fantastisk, spurgte jeg ikke om hans ID,' skrev James Charles i en udtalelse på sin Twitter om sagen.

Siden er op imod 15 andre drenge stået frem med lignende beskyldninger mod James Charles.

'Mange er kommet frem med misvisende historier og falske beskyldninger, hvilket er blevet rapporteret af mange mennesker, andre creators og nyhedssider. Jeg vil gå rettens vej mod dem, der har spredt misinformation eller skabt fuldstændig falske historier, det her er gået for langt', har James Charles skrevet i en anden udtalelse på Twitter.



Den unge influencer har også undskyldt sin opførsel i en video på sin YouTube-kanal, men han fastholder, at historierne er enten overdrevne eller falske, og at han ikke vidste, at drengene var under 18 år.