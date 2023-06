Youtube-stjerne afslører vildt vægttab

Der kan være mange grunde til at påbegynde et vægttab.

For Youtube-stjernen MrBeast, som er et af de absolut største navne på platformen, handlede det bare om, at han en morgen opdagede, at han havde taget på.

'Jeg vågnede og opdagede, at jeg var fed, så jeg begyndte at løfte vægte og gå 12.500 skridt om dagne,' indleder han et opslag på Twitter.

I samme opslag deler han billeder af både før og efter vægttabet.

Han er dog ikke i mål endnu, lyder det.

'Jeg har stadig lang vej til at være muskuløs, men jeg er glad for mit fremskridt indtil videre', skriver han.

Det fremgår ikke, præcis hvor mange kilo, youtuberen har smidt, men mon ikke han har taget nogle af dem på igen i muskelmasse.

MrBeast er blevet en af de absolut største stjerner overhovedet på Youtube med en simpel opskrift: han giver penge væk. Det gør han i videoer, og han opfinder et nyt koncept hver gang, hvor deltagerne skal gøre et eller andet for at modtage penge.

I nogle videoer giver han dog andre ting end penge væk - for eksempel vakte det opsigt verden over, da han for nylig udgav en video, hvori han helbredte 1000 personers dårlige syn med en operation, som de ikke selv havde råd til.

De mange gavmilde tiltag har sikret ham hele 163 millioner abonnenter på Youtube.