YouTube-stjerne død

Den kendte youtuber Jamal Edwards er død i en alder af 31 år.

Han var grundlæggeren af SBTV, en musikplatform, der blandt andet har hjulpet musikere som Dave, Ed Sheeran og Jessie J med at blive kendte.

Det skriver Sky News.

P.t. har SBTV 1,22 millioner abonnenter.

Jamal Edwards har blandt andet hjulpet kunstnere som Ed Sheeran og Jessie J. Foto: Ritzau Scanpix / Jon Forniss

Edwards blev født i den engelske by Luton.

I 2014 blev han hædret med en MBE-pris af dronning Elizabeth for sit flotte arbejde med musikken. Der meldes endnu ikke om en dødsårsag, men han skulle angiveligt være død søndag morgen.

Tidligere på måneden deltog han i Brit Awards, og han optrådte som dj på en klub i London så sent som lørdag aften.

Han startede sin YouTube-kanal op ved at filme sig selv og vennerne, mens de optrådte med sang og dans. Han var bare teenager dengang.

Da Edwards vandt MBE'en som 24-årig, skrev han følgende på sin Facebook:

'Jeg havde aldrig nogensinde troet, at jeg kunne vinde sådan en pris. For mig handler det her om ungdommen, med så meget negativitet omkring os kan det være svært at forblive positiv og kæmpe for sine drømme. Jeg var tvunget til at skabe min egen vej ved at tage en utraditionel rute gennem den digitale kultur, hvor jeg kan omskrive reglerne og nedbryde barriererne'.