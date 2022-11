Youtuber risikerer fængsel: Spiste flagermus

Phonchanok Srisunaklua skal muligvis bag tremmer.

For den thailandske youtuber har nemlig delt en video på de sociale medier, hvor hun ses spise flagermus i en skål med suppe. Og det er ikke faldet i god jord i Thailand.

For Phonchanok Srisunaklua risikerer nu helt op til fem års fængsel for sit måltid.

Det skriver flere medier, heriblandt TMZ og Daily Mail.

Det ses i klippet, at den thailandske youtuber flår vingerne af flagermusen, mens hun ifølge TMZ beskriver måltidet som 'lækkert'. Dog er det ikke alle, der er begejstrede for Phonchanok Srisunakluas måltid.

'Du vil blive forbandet, hvis du starter en pandemi', skriver en bruger.

'Du udsætter dig selv for fare. Hvis du bliver syg, så lad være med at belaste læger og sygeplejersker', lyder ordene fra en anden.

Undskylder

Videoen, hvor Phonchanok Srisunaklua spiser flagermusen, er gået viralt på de sociale medier, og massevis af mennesker har delt deres store bekymringer.

Nu har den thailandske youtuber ifølge Daily Mail delt en ny video, hvor hun undskylder for at have spist dyret. Derudover siger kvinden, at hun aldrig kommer til at spise flagermus igen.

Ifølge medierne er Phonchanok Srisunaklua i skrivende stund anholdt for 'forbrydelser mod beskyttede dyrelivskroppe'. Bliver hun dømt, risikerer hun op til fem år bag tremmer.

