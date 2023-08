YouTuber sagsøger sin egen restaurant-kæde: 'Uspiseligt'

Verdens største YouTube-stjerne har valgt at sagsøge sin egen burgerkæde

Søgsmålene sidder ofte løst på de amerikanske stjerner.

Det er dog ikke hver dag, de vælger at sagsøge sig selv.

Men det har verdens største YouTube-stjerne 'MrBeast', der har over 172 millioner abonnenter, dog valgt at gøre - i hvert fald indirekte.

Han har nemlig valgt at lægge sag an mod sin egen burgerkæde 'Mr Beast Burgers', som han var med til at åbne i 2020.

Det skriver BBC.

'Uspiselige'

Manden bag 'MrBeast' hedder Jimmy Donaldson. Han er kendt for at tjene over tre millioner dollars på skøre videoer på YouTube - og forære dem væk i jagten på visninger.

Herudover er han kendt som en entreprenør, der smider penge i alverdens projekter, herunder sin egen burgerkæde.

Men siden lanceringen i 2020 har denne lancering vist sig som en vaskeægte fiasko, som ifølge Donaldson selv er med til ligefrem at skade youtuberens brand

Ifølge det nye søgsmål, der er indgivet ved en domstol i New York, er kædens burgere til tider 'uspiselige', og de er derfor med til at skade stjernens image, skriver BBC.

Herudover hævder stjernen i søgsmålet, at han 'ikke har modtaget en krone' for samarbejdet med burgerkæden og virksomheden bag, Virtual Dining Concepts.

'Skærer i sjælen'

YouTube-stjernen har også for nylig undskyldt den ringe kvalitet over for en utilfreds fan og kunde hos burgerkæden.

I et svar på Twitter skriver han blandt andet, at det 'skærer i min sjæl at se, når ordrerne bliver ødelagt'.

I opslaget, som du kan se herunder, understreger Donaldson også, at han ikke kan slippe ud af sin aftale med burgerkæden, og at det har været en 'hård lektion'.