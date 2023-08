Zuckerberg langer ud: - Han er ikke seriøs

Noget lader til, at X-ejeren, Elon Musk, og Metas CEO, Mark Zuckerberg, rent faktisk er ved at arrangere en slåskamp

Zuckerberg tror ikke på, at Elon Musk reelt er klar på at kæmpe mod ham i et bur

Elon Musk og Marc Zuckerberg er rivaler i forretningsverdenen og befinder sig blandt de absolut rigeste på jordkloden som ejere af hver deres sociale medie.

Rivaliseringen er blevet væsentligt forstærket, siden Zuckerberg søsatte sin egen tekstbaserede tjeneste Threads. Musk har i den forbindelse beskyldt ham for at have kopieret Twitter.



Der har nu længe floreret rygter om, at de måske også skulle blive rivaler et andet sted - nemlig som modstandere i en MMA-kamp.

Twitter-ejer og Tesla-direktøren Elon Musk skrev i slutningen af juni på Twitter, at han ville være 'klar på en burkamp' med grundlæggeren af Facebook, Marc Zuckerberg.

Kort efter lagde Marc Zuckerberg et opslag på Instagram, hvor han accepterede udfordringen med teksten 'Send mig placeringen'.

Men nu ser det hele ud til at falde til jorden.

Tid til at komme videre

Facebook-stifter Mark Zuckerberg skriver nemlig søndag, at han er nået til et punkt, hvor det er tid til at komme videre.

Zuckerberg skriver om Tesla-stifteren, at 'han ikke er seriøs'.

'Jeg tror, vi alle kan enes om, at Elon ikke er seriøs, og det er på tide at komme videre', skriver han i et opslag på Threads.

'Hvis Elon på noget tidspunkt bliver seriøs omkring en dato og et officielt event, så ved han, hvordan han får fat i mig. Ellers så er det tid til at komme videre, skriver han.

Kamp i baghaven

Rygterne har blandt andet floreret om, at kampen skulle finde sted på Colloseum i Rom.

Elon Musk har tilsyneladende foreslået, at de to rivaler kan mødes og slås på en anden lokation.

Zuckerberg skriver i hvert fald, at Musk har foreslået, at de kan mødes og tage en øverunde i Zuckerbergs baghave.

- Elon vil ikke bekræfte en dato...og nu beder han om, at vi tager en øverunde i min baghave i stedet, lyder det fra Zuckerberg, der samtidig skriver, at han hellere 'vil fokusere på at konkurrere med folk, der tager sporten seriøst'.