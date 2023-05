Udsat for mobning: Man skal sige fra

Det har taget Peter Mygind lang tid at finde modet til at sige fra over for andre mennesker, som ikke behandler ham eller andre ordentligt.

Siden har skuespilleren beskæftiget sig meget med tematikken omkring mobning ved at deltage i flere kampagner for social ansvarlighed, holde foredrag om vold og mobning og ved at være ambassadør for Børns Vilkår.

- Det kræver sindssygt meget mod at sige fra, fordi man frygter reaktionen fra mobberen, fortæller Peter Mygind.

Han har flere gange selv mødt mobbere. Blandt andet i sin karriere som skuespiller.

- Jeg har selv oplevet instruktører i mit liv, som har sagt til mig, at jeg spiller dårligt.

- Og så stopper jeg op, kigger på dem og tænker 'tror han eller hun seriøst, at jeg bliver en bedre skuespiller af at få at vide, at jeg spiller dårligt?', fortæller Peter Mygind.

Man skal lære at sige fra

Han uddyber, at den slags mobning kan foregå på alle arbejdspladser.

- Der findes mobbere i alle slags fag, så derfor må man prøve at lære at sige fra - også hvis man er øjenvidne til andre, der bliver mobbet, siger Peter Mygind.

Erfaringen har dog lært ham, at det er meget vigtigt, hvordan man får sagt fra.

- Det er før gået galt for mig, når jeg har skullet sige fra overfor en mobber, fordi jeg har brugt samme sprog. Det kommer der ikke noget godt ud af.

- Og der vil aldrig være en garanti for, at modtageren tager det til sig. Men det hjælper sjældent at fortælle vedkommende, at han eller hun er en idiot, siger Peter Mygind med et smil.

Ifølge ham kan der være mange forskellige årsager til, at en person har en uhensigtsmæssig adfærd over for andre mennesker.

- Det er måske i virkeligheden, fordi vedkommende har en eller anden mangel i sit eget liv.

- Og når han eller hun så vælger at mobbe, giver det vedkommende en følelse af at være noget værd, fortæller Peter Mygind.

Han er selv meget opmærksom på, om der foregår mobning på hans egen arbejdsplads.