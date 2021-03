Emilie Hoffmann fortæller, at hun for ti år siden var udsat for seksuelle overgreb i en længere periode

I ti år har den tidligere paradiso Emilie Hoffmann gemt på en dyster hemmelighed, der har sat tydelige spor, men nu føler hun sig stærk nok til at stå frem og fortælle sin historie.

På Instagram fortæller Emilie Hoffmann, at hun kun var 13 år gammel, da hun blev udsat for seksuelle overgreb.

Over for Ekstra Bladet fortæller Emilie Hoffmann, at overgrebene stod på gennem tre måneder af en person, hun i forvejen havde et kendskab til.

- Det var ved at æde mig op indvendig. Men det skal ikke have lov til at ødelægge min fremtid. Det har stoppet mig for mange ting, fortæller Emilie Hoffmann.

- Jeg har haft utroligt svært ved at få kærester og stole på andre mennesker. Det er ikke fordi, jeg er bange for at blive udsat for det samme igen, men jeg er bange for den tætte relation.

Kunne ikke spise og sove

Det er først for nyligt, at Emilie Hoffmann har fortalt sine nærmeste om den traumatiske hændelse, og dagene op til var ekstra hårde.

- Jeg har haft det så dårligt. Jeg kunne ikke overskue at spise. Jeg har ikke sovet og har taget smertestillende for at få mit nervesystem til at falde til ro. Men jeg blev nødt til at handle på det, fordi ellers ville jeg ende i et sort hul, siger Emilie Hoffmann.

Vil inspirere andre

Den dag i dag mærker hun også, at episoden har taget hårdt på hende.

- Jeg kan gå lang tid i kaos. Jeg kan finde mig i rigtig meget før, jeg mærker, at jeg har det dårligt. Jeg ville ønske, at jeg havde sagt det til en voksen dengang. Men jeg var barn, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg turde ikke, siger Emilie Hoffmann.

Der er også en særlig grund til, at Emilie Hoffmann har valgt at stå frem. Hun håber nemlig på at kunne inspirere andre til at stå frem, hvis man gemmer på en dyster hemmelighed.

- Jeg synes, det er enormt vigtigt at komme ud med. Det står ikke i panden på folk, hvad de har været udsat for. Det er vigtigt at tale om, siger Emilie Hoffmann.