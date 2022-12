Ung teenage-skuespiller døde: Nu er årsagen offentliggjort

Emmy-nominerede Tyler Sanders, 18, som var kendt for roller i bl.a. '9-1-1: Lone Star' og 'Fear the Walking Dead', døde af Fentanyl-forgiftning, afslører rapport

Tyler Sanders valgte at indtage stoffet fentanyl, der endte med at dræbe ham.

Det er konklusionen i en obduktionsrapport, mediet TMZ har fået indblik i, der kommer i kølvandet på den unge 18-årige skuespiller Tyler Sanders' tragiske død 16. juni i år.

Los Angeles Medical Examiner beskriver i rapporten, at dødsfaldet var utilsigtet, men at døden indtraf grundet effekterne af det stærke og frygtede stof fentanyl.

Fentanyl er et syntetisk smertestillende stof i opiod-gruppen med en hurtigt indsættende, men dog kortvarig virkning, og stoffet er omkring 100 gange mere potent end morfin og 50 gange stærkere end heroin, hvorfor det anses for at være meget farligt.

Tyler Sanders, der har været Emmy-nomineret og har spillet med i en lang række produktioner, eksempelvis 'Fear the Walking Dead', '9-1-1: Lone Star', 'Just Add Magic: Mystery City' og 'The Rookie', blev i sin tid fundet død i sit hjem i Los Angeles.

Sugerør og pulver

Ifølge TMZ havde han en historik med brug af stoffer, og der blev fundet et plastiksugerør og hvidt pulver i det rum, han døde i.

Ifølge obduktionsrapporten havde Tyler Sanders sendt en sms-besked til en ven natten før dødsfaldet, hvor han fortalte, at han misbrugte fentanyl.

Vennen skulle herefter gentagne gange have ringet til Tyler Sanders, som ikke havde besvaret opkaldene.

