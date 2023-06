Universal sætter al promovering af Rammstein i bero

Pladeselskabet Universal sætter al promovering og markedsføring af Rammstein i bero efter anklagerne mod Rammstein-forsangeren.

Det skriver det norske medie Vg.no.

- Anklagerne mod forsanger Till Lindemann har chokeret os, og vi har stor respekt for de kvinder, der har bragt dem frem, siger selskabet ifølge mediet i en pressemeddelelse.

Udtalelsen kommer, efter flere kvinder har anklaget Rammstein-forsangeren for seksuelt upassende og aggressiv adfærd

Ledte efter unge piger

For to uger beskyldte en kvinde bandet for at putte stoffer i hendes drink og opføre sig aggressivt, efter hun havde afvist sex med forsangeren til en VIP-fest.

Og i sidste uge fortalte en canadisk festivalarrangør om en mærkværdig adfærd fra bandet, da de besøgte en festival i Quebec tilbage i 2010, skriver canadiske Le Journal de Quebec.

I kølvandet på de mange anklager, har tysk politi åbnet en undersøgelse af beskyldningerne om, at Lindemann har begået seksuelle overgreb og bedøvet kvinder.

Bandet har derimod opfordret sine fans til ikke at dømme dem på forhånd.

Anklagerne har vakt interesse i toppen af tysk politik. Forleden understregede den tyske kansler Olaf Scholz, at beskyldningerne skal undersøges nærmere. Foto: Ritzau Scanpix/FABRIZIO BENSCH

Kansleren reagerer

Udover beskyldningerne mod metal-forsangeren er også bandets såkaldte casting-direktør beskyldt for at udvælge kvindelige koncertgængere på første række til bandets VIP-fester, skriver tyske Welt.

Efter den seneste anklage fra den irske kvinde Shelby Lynn om bandets adfærd efter en koncert i Vilnius i forrige uge, er også lettisk politi gået ind i sagen.

Det samme er tilfældet på den øverste hylde i tysk politik, hvor forbundskansler Olaf Scholz ligeledes er interesseret i at opklare, hvad der er op og ned i anklagerne.

Påstandene 'skal opklares', lød det fra kanslerens talsmand, Steffen Hebestreit, på et pressemøde tidligere på ugen, skriver Der Spiegel.