Verdenskendt dj mister sin millionbåd

Kygos hidsige speedbåd, der ifølge Bergensavisen har hele 600 hestekræfter, var ikke til at se fra dj'ens ejendom fredag morgen. Millionbåden var nemlig sunket ved Kygo's private badebro, hvor den lå.

Det vides endnu ikke, hvad der er sket, men salgschefen hos Hydrolift forklarede til Bergenavisen, at det skal undersøges.

- Vi blev kontaktet om dette i morges og arbejder på at få den op, siger Aslak Olseth, salgschef hos Hydrolift.

Han forklarede yderligere, at den nu skal tilbage på fabrikken for at blive grundigt undersøgt, så man kan finde årsagen.

Stor forsikringssag

Ifølge Finansavisen kostede båden 1,85 millioner norske kroner svarende til godt 1,4 millioner danske kroner. Udover den enorme købspris ville Kygo have en masse ekstra udstyr, og prisen på båden var derfor væsentligt højere end de 1,85 millioner norske kroner.

Kygo har derfor, ikke overraskende, kontaktet forsikringsselskabet og en større redegørelse af sagen skal nu foretages.

Båden skulle efter sigende have en topfart på 70 knob svarende til 130 km/t.

Den norske dj skulle have spillet koncert på Smukfest i sommer, men festivalen blev aflyst på grund af Covid-19.

Aflysningen af Smukfest har kostet dyrt, og festivalen mangler lige nu et svimlende millionbeløb.