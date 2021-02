Video: Lady Gagas hundelufter bliver skudt

En dramatisk video viser øjeblikket, hvor Lady Gagas hundelufter blev skudt og to af stjernes hunde blev stjålet

Onsdag aften amerikansk tid blev Lady Gagas hundelufter, Ryan Fischer, skudt og to af popstjernens hunde blev stjålet.

Skyderiet efterlod Ryan Fischer i kritisk tilstand, men LAPD har bekræftet overfor USA Today, at hans tilstand nu er stabil.

Lady Gagas hundelufter skudt

Nu er der kommet overvågningsoptagelser frem der viser hele det dramatiske øjeblik udspille sig, hvor to personer står ud af en hvid bil, og overfalder Ryan Fischer, i forsøget på at stjæle de tre hunde.

Artiklen fortsætter efter billedet...

Her ses stedet hvor skyderiet skete, Foto: Mario Anzouni/Ritzau Scanpix

Det lykkedes gerningsmændene at stjæle to af Lady Gagas franske bulldogs Koji og Gustav, det lykkedes den sidste hund, Miss Asia at slippe væk.

De to hunde er siden blevet indleveret til myndighederne.

Leder af røveri- og drabsafdelingen Jonathan Tippett fortæller, at en kvinde indleverede hundene på politistationen Olympic Community i det centrale Los Angeles fredag omkring klokken 18.00.

Kvinde indleverer Lady Gagas hunde efter dramatisk røveri