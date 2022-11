Vil prøve noget nyt

Sælger huset: Tv-vært kræver 13 millioner.

Således lød overskriften, da Ekstra Bladet i begyndelsen af oktober skrev, at Lisbeth Østergaard og hendes mand søger nye græsgange.

Men selvom der indtil videre har været stor interesse for Lisbeth Østergaard og Ralf Christensens villa på Amager, er huset fortsat til salg.

Lisbeth Østergaard fortæller til Ekstra Bladet, at de har tænkt sig at blive boende i huset, hvis det ender med, at de ikke får det solgt.

Hun regner dog alligevel med, at huset kommer til at få nye ejere.

Ikke travlt

Selvom huset endnu ikke er solgt, har parret ikke travlt med at komme væk fra vejen. Indtil videre har de nemlig ikke fundet et andet sted at bo.

Parret, som har to små børn, regner også med at skulle holde den sidste jul i huset på Amager, inden det bliver solgt.

- Vi har ikke købt noget nyt, så vi ved ikke, hvor vi skal hen. Der er ikke så meget at sige, for man kan jo ikke købe noget, før man har solgt i øjeblikket, siger Lisbeth Østergaard og tilføjer, at de leder efter bolig forskellige steder, så det passer til børnenes skole og børnehave, men hun vil ikke afsløre hvor.

- Selvfølgelig ved vi, at vi kigger forskellige steder, men det er mange steder, så det holder vil lidt for os selv, lyder det.

- Det er klart, at når man har to børn - en, der går i børnehave og en, der går i skole - så tænker man virkelig meget over, hvor man skal rykke hen, siger influenceren og tv-værten.

Fem år i huset

Lisbeth Østergaard og Ralf Christensen har boet i huset siden 2017 og valgte at sætte det salg, fordi de havde lyst til at prøve noget nyt.

Lisbeth og Ralf forlanger intet mindre end 13.250.000 kroner for huset ifølge salgsopstillingen.

Dermed er prisen altså steget betragteligt, siden de i 2016 overtog huset for fem millioner kroner.

Siden har huset da også gennemgået en fuld renovering, ligesom der er blevet bygget til, så familien har kunnet folde sig ud på flere kvadratmeter.

