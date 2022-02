Vildt: Kørestolsbruger deltager i svensk 'Vild med dans'

Hvis ikke man syntes, at nytænkningen herhjemme med, at kvinder må danse med kvinder og fyre må danse med fyre var opsigtsvækkende nok, så skal man blot kigge over sundet hinsidan for at finde noget umiddelbart endnu vildere.

Han har besteget Kilimanjaro i kørestol. Han har gennemført det svenske langrendsløb Vasaløbet seks gange. Og nu har svenske Aron Anderson således kastet sig ud i en helt ny udfordring.

Den 34-årige atlet, eventyrer og foredragsholder skifter nemlig skistavene ud med dansesko og butterfly, da han skal være deltager i den svenske udgave af 'Vild med dans'.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

- Jeg håber med min deltagelse, at folk tænker: 'For pokker, du kan også danse i kørestol', fortæller han til TT og fortsætter:

- Man skal ikke se forhindringer, men muligheder i stedet. Og det vil jeg gerne vise.

Aron Anderson skal danne dansepar med Jasmine Takacs, når sæsonen får premiere 19. marts på svensk TV4.

- Hun er fantastisk til at danse, men det er også nyt for hende at danse med en i kørestol, fortæller han.

Første nogensinde

Den svenske atlet bliver den første kørestolsbruger til at deltage i 'Vild med dans' nogensinde, og selvfølgelig er det en udfordring, fortæller han til den svenske avis Aftonbladet.

- Vi aner ikke, hvordan kørestolsdans bliver modtaget. Hvad seerne vil mene, ved vi ikke.

Det er dog ikke noget, der forhindrer parret i at stille op. Og Aron Andersson glæder sig da også til at deltage i programmet.

- Vi vil have det sjovt, og vi gør vores bedste, fortæller han.