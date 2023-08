Vildt twist: Tidligere 'Robinson'-vinder er tilbage

Mikkel Bertelsen vandt 'Robinson Ekspeditionen' 2022 .

Nu er han tilbage på skærmen når 24. sæson af 'Robinson Ekspeditionen' ruller over skærmen 4. sptember.

Da Ekstra Bladet møder Mikkel Bertelsen på den røde løber forud for premieren, fortæller han til Ekstra Bladet, at det var fantastisk at være tilbage på øen.

- Det var kanon. Jeg havde en fantastisk tur. Det var selvfølgelig anderledes fra første gang jeg var med, siger Mikkel Bertelsen og fortæller, at han ikke havde brug for betænkningstid, da produktionen ringede til ham.

Ikke brugt pengene

Som vinder af 'Robinson Ekspeditionen' vinder man det ikoniske trofæ samt en pose penge på en halv million kroner.

- Jeg vil gerne bruge penge på noget med antimobning. Jeg vil rigtig gerne gøre noget for børns vilkår. Hvordan ved jeg ikke lige 100 procent, men pengene skal bruges på noget med trivsel og børn, sagde Mikkel Bertelsen til Ekstra Bladet sidste år.

Mikkel Bertelsen er ikke det eneste kendte ansigt i årets 'Robinson'. Den tidligere fodboldspiller Martin Albrechtsen er nemlig også med. Foto: Sille Serup

Nu fortæller han dog, at han endnu ikke har brugt de penge, han vandt sidste år.

Han vil dog stadig gerne bruge pengene på noget med mobning, men han vil gerne selv starte et projekt op, han kan følge år efter år, fortæller han.

Ikke den eneste

Mikkel Bertelsen er dog ikke den eneste, man måske vil genkende i årets sæson af 'Robinson Ekspeditionen'.

På listen over deltagere er nemlig også Martin Albrechtsen, som tidligere har været professionel fodboldspiller.

Gennem hans karriere i sportsverdenen spillede han både for klubber som Brøndby IF, FC Midtjylland og FC København i den danske Superliga, mens det også blev til et par kampe på landsholdet.

