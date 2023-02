Vinder eftertragtet skuespillerpris

Science fiction-actionfilmen 'Everything Everywhere All at Once' er løbet med den største pris ved Screen Actors Guild Awards (SAG) søndag i Los Angeles.

Filmen vandt for bedste rollebesætning i en film.

Awardshowet er skuespillernes egen fagforenings årlige prisuddeling, og det plejer at give en god indikation af, hvem der er favoritter til at løbe med de eftertragtede oscarstatuetter.

Filmen handler om en kinesisk-amerikansk vaskeriejer, der har svært ved at betale skat, og som pludselig kan springe fra det ene alternative univers til det andet.

Filmen indkasserede også tre andre priser ved SAG-uddelingen søndag.

Michelle Yeoh vandt prisen for bedste kvindelige hovedrolle, mens Ke Huy Quan og Jamie Lee Curtis fik priser for deres biroller i filmen.

SAG-vinderne bliver fulgt tæt, fordi størstedelen af medlemmerne af det akademi, der uddeler oscarstatuetter, er skuespillere.

Michelle Yeoh modtog tårevædet sin pris.

- Den her er ikke kun til mig. Den er til alle små piger, der ser ud som mig, sagde hun.

- Tak for at give mig en plads ved bordet.

Ke Huy Quan, der er en tidligere børnestjerne, der i årevis havde lagt skuespillet på hylden, vandt prisen for bedste mandlige birolle.

Den vietnamesisk-amerikanske skuespiller havde også svært ved at holde tårerne tilbage.

- Da jeg stoppede med at spille skuespil, var det, fordi der var så få muligheder, sagde han.

- Landskabet ser så anderledes ud nu, end det gjorde før. Tak til alle i dette rum, der har været en del af denne forandring.

Jamie Lee Curtis fik prisen for bedste kvindelige birolle for sin præstation i filmen.

- Jeg er 64 år gammel, og det her er bare fantastisk, sagde hun.