Wafande er blevet far igen

'24.09.23'.

Sådan starter et opslag Ana Maxime har delt på Instagram, hvor hun deler et billede af parrets nyfødte søn.

'Kærlighed. Et lille mirakel sent fra oven. En lille baby dreng at kramme og elske', skriver hun videre i opslaget.

Sammen har de i forvejen en datter, der hedder Chloea. Under graviditeten med Chloe gik Wafande og Ana Maxime kortvarigt fra hinanden, men fandt sammen igen. Det kunne Ana Maxime kort bekræfte i en besked til Ekstra Bladet.

Børneflokken er nu vokset sig større til seks børn. Wafande har i forvejen datteren Melodi fra et tidligere forhold, mens Ana Maxime er mor til tre børn fra et tidligere forhold.

Wafande og Ana Maxime har kendt hinanden længe, men fik først sidste år øjnene op for et kærlighedsforhold til hinanden.

- Vi har kendt hinanden i over 20 år, og nu har vi bare fundet hinanden. Det er dejligt. Vi mødte hinanden i byen, da vi var for unge til at tage derind, og så har vi kendt hinanden siden, sagde Wafande, da Ekstra Bladet mødte parret på den røde løber til PlanBørnefondens Pigepris i Kødbyen i København.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra det lykkelige forældrepar, men det har endnu ikke været muligt.