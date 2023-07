Zuckerberg-billede skaber debat: Skjuler sine børns ansigter

I USA fejrer man hvert år landets selvstændighed, der blev opnået i 1776 ved løsrivelsen fra Storbritannien. Det sker ved den såkaldte uafhængighedsdag, der fejres 4. juli.

Meta-chef og Facebook-grundlægger Mark Zuckerberg fejrede uafhængighedsdagen sammen med familien.

Og i den forbindelse postede Zuckerberg et billede på Instagram, der efterfølgende har skabt stor debat.

Debatten skyldes, at Facebook-stifteren på billedet valgte at skjule sine to børns identitet med emojis.

Vækker kritik

'Ved at vise os, at han var omhyggelig med ikke at dele sin families placering eller børnenes identitet, kommunikerer han måske, at det er slutbrugernes ansvar at beskytte sig selv online,' siger Alexandra Hamlet, psykolog med fokus på sociale mediers betydning for unge brugere, til mediet CNN.

Annonce:

Mark Zuckerberg er langtfra den eneste, der på det seneste har valgt at beskytte sine børns identitet på sociale medier. Chris Pratt, Gigi Hadid og Orlando Bloom er blot nogle få i en lang række af kendte, der har valgt at sløre deres børns identitet på sociale medier.



Zuckerbergs beslutning om at skjule sine børns identitet blev hurtigt mødt med kritik.

Flere kritiserer, at manden, der er øverste chef for både Facebook og Instagram, ved at sløre sine børns ansigter viser stor bekymring for privatlivets fred på de sociale medier, som han selv ejer.

I kommentarfeltet til billedet er der skabt stor debat. Den mest populære kommentar kommer fra en bruger, der skriver, at 'selv Marc Zuckerberg stoler ikke nok på sine egne platforme til at vise sine børns ansigter'.

Kontrol over deres egen historie

CNN har været i kontakt med Leah Plunkett, der er forfatter bag bogen 'Sharenthood' og arbejder med læringsoplevelser og innovation på Harvard Law School.

Leah Plunkett forklarer til CNN, at det er en tendens og et symbol på, at man giver børnene kontrol over deres egen historie.

'Hver gang du poster noget om dine børn, er du med til at forhindre dem i at fortælle deres egne historier om, hvem de er, og hvem de gerne vil være,' siger hun.