Zulu slukker for comedy-program

Gennem ti år og 13 sæsoner har komikeren Tobias Dybvad været en fast del af sendefladen på TV 2 Zulu med comedy-programmet 'Dybvaaaaad'.

Men nu er det slut. Det siger han til B.T. uden dog at ville uddybe, om beslutningen er taget af ham selv eller TV 2.

Til Realityportalen og Her & Nu siger TV 2's indholdschef Dorthe Thirstrup, at programmet lukker som led i en større transformation, som TV 2 Zulu er i gang med.

- Indholdet på Zulu har indtil nu været centreret omkring den rene underholdning og comedy. I håbet om at gøre Zulu relevant for mange flere breder vi indholdet ud til flere genrer og vil forsøge at favne endnu bredere, siger hun til Realityportalen og Her & Nu.

Det allersidste afsnit af 'Dybvaaaaad' sendes mandag på TV 2 Play og TV 2 Zulu.