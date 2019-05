Uvejr på vej: Her kan skybrud ramme

Skybruddene kommer umiddelbart kun til at ramme Nordjylland

Der er stor risiko for tordenbyger og skybrud rammer Danmark tirsdag aften.

Uvejret kommer umiddelbart til at holde sig i den nordlige del af landet.

Det fortæller Bolette Brødsgaard, der er vagtchef ved DMI.

- Der er stor risiko for, at skybruddene kommer til at ramme Nordjylland. Resten af Danmark er der en mindre chance - men det kan selvfølgelig ikke udelukkes, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Tåge fra øst

Resten af landet slipper dog umiddelbart ikke for hverken torden eller tåge.

For selvom regnen muligvis kommer til at stå i lårtykke stråler i den nordlige del af kongeriget, så vil både Borholm, Sjælland, Lolland og Falster opleve tåge i løbet af aftenen og natten.

- Den østlige del af landet vil opleve tåge i løbet af tirsdag aften og nat. Vi ved endnu ikke, hvordan det kommer til at påvirke sigtbarheden, men det holder vi naturligvis øje med, fortæller Bolette Brødsgaard.

Ingen golf i morgentimerne

Selvom skybruddene aftager i løbet af natten til onsdag, så vil tordenvejret fortsætte østpå.

Derfor skal man stadigvæk være påpasselig i de tidlige morgentimer onsdag.

- Tordenen vil fortsætte østpå i løbet af natten og morgen onsdag. Derfor anbefaler vi trods alt, at man lige overvejer det, hvis man har planer om at tage ud at spille golf på enten Sjælland eller Fyn.

Tågen vil også begynde at aftage i løbet af morgentimerne onsdag.

DMI oplyste tidligere, at lavtliggende områder som kældre, vejbaner og viadukter kan oversvømmes i forbindelse med skybruddet.

Tirsdag formiddag blev Næstved ramt af et voldsomt skybrud. Der faldt 29,00 mm på kun 30 minutter.