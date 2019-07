Bliv vinanmelder for en dag

På Spansk Vinfestival kan du nu komme til et helt specielt arrangement, hvor du får mulighed for at være smagsdommer og bedømme 15 vine fra det spanske vinområde Ribera del Duero

De 15 vine, som du skal smage, er først smagt og udvalgt af et professionelt dommerpanel blandt 80 vine fra Ribera del Duero. Efter smagningen vil du kunne se, hvordan du har bedømt vinene i forhold til de professionelle dommere.

Området er i dag anerkendt som et af Spaniens bedste og vigtigste vinområder. Det har især vinhuse som Vega Sicilia og Pingus slået fast, og netop vinene fra disse huse er i dag blandt verdens mest anerkendte vine.



OM RIBERA DEL DUERO-REGIONEN

• Vinområdet ligger i Midt-Nordspanien i 800-1100 meters højde.

• Der har været dyrket vin i området i flere tusind år, og en tredjedel af vinstokkene er over 50 år gamle.

• Somrene er lange og tørre med op til 40C. Vintrene er strenge med ned til -18 C.

• Der er store udsving mellem dag- og nattetemperaturerne, hvilket giver en langsom modning af druerne.

• 95 procent af drueproduktionen i området er Tempranillo – lokalt ofte kaldet Tinto Fino eller Tinta del Pais.

Arrangementet er gratis, men kræver billet til Spansk Vinfestival, så det er den som du betaler for her. Begrænset antal deltagere til hver session.

Eventet er arrangeret af Ribera del Duero, Vin i Pressen og magasinet DinVinGuide.

Har du allerede købt din billet til Spansk Vinfestival, men ønsker at deltage ved dette arrangement, så send en mail på billet@eb.dk.

Fredag 13. september kl. 15.30-16.30 eller kl. 16.30-17.30

JP/Politikens Hus, Salen, Vestergade 28-30, 1785 København V (Rundt om hjørnet fra Pressen hvor selve vinfestivalen afholdes)

Pris 270 kr. ekskl. billetgebyr. Billetten giver også adgang til Spansk Vinfestival fredag 13. september i tidsrummet kl. 14.00-16.30 eller kl. 17.30-20.00.

