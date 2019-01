Bourgogne Masterclass

Enestående mulighed for at smage fra Bourgognes top-appellationer. Vi lægger ud med at smage hvidvin fra regionens ukronede dronning, Anne Gros, og bevæger os videre til karismatiske Phillippe Chavy med hans enkeltmarks Meursault som demonstrerer hans energiske vinstil. Vi smager på adskillige 1. Cru vine, og geografisk bevæger vi os over bl.a. Puligny-Montrachet, Morey St. Denis og Chassagne Montrachet. Vi slutter smagningen på Grand Cru niveau med vin fra Charlopin Parizot.

Smageprogram

Hvidvine

Domaine Anne Gros Bourgogne Chardonnay 2016

Domaine Philippe Chavy Puligny-Montrachet "Rue Rousseau" 2015

Domaine Philippe Chavy Meursault-Blagny 1. Cru "Sous Le Dos D'Âne 2014

Domaine Philippe Colin Chassagne-Montrachet 1. Cru "Les Chaumées 2016

Rødvine

Domaine Charlopin-Parizot Marsannay 2016

Domaine Philippe Colin Chassagne-Montrachet 1. Cru "Morgeot 2014

Frédéric Magnien Morey-Saint-Denis 1. Cru ”Les Ruchots" 2011

Domaine Charlopin-Parizot Charmes-Chambertin Grand Cru 2014

Tema: Bourgognesmagning

Foredragsholder: Nana Wad fra Victoria Vine

Dato: Lørdag den 2. marts 2019, kl. 16.00 – 17.30

Sted: Salen, Vestergade 28, 1785 Kbh. V

Pris: 750 kr. inkl. billet til Franske Vindage 2. marts kl. 14.00-16.00 eller 17.30-20.00.

