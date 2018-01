Club Trésors champagnesmagning

Club Trésors blev oprettet i 1971 som den første sammenslutning af vinproducenter i Champagne for at fremme en tilgang til produktion af champagne efter de højeste mulige standarder. ”Special Club” som det også kaldes i dag er først og fremmest en gruppe af ligesindede mænd og kvinder, der er helt engagerede i deres fælles mål for hver især, at lave den bedst mulige champagne. Siden oprettelsen af denne banebrydende forening har medlemmerne bestræbt sig på at bevare essensen af deres forskellige terroirs og for at fremme hver deres stil og karakter.

I dag er denne filosofi mere relevant end nogensinde.

Special Club består af 28 producenter, udvalgt fra Champagne-områdets fineste egne som hver især anerkendes for kvaliteten af deres arbejde. Special Club er den eneste organisation i Champagne der har en række helt specifikke krav til de enkelte medlemmer.

1. Hver vinproducent skal lave deres champagner i egne lokaler/kældre. Desuden skal champagnen udelukkende fremstilles af druer høstet fra egne vinmarker.

2. Hver vinproducent er viet til sit arbejde og skal beskytte kvaliteten og den unikke karakter deres terroir giver til champagnen.

3. Det er ikke det enkelte medlem der selv bestemmer hvilke årgange der må laves en Special Club champagne. Hver champagne er genstand for to blindsmagninger af et panel af fremtrædende oenologer og vinproducenter. Det er gennem disse smagninger, at det vurderes om champagnen lever op til de meget høje krav, der stilles til kvaliteten.

Vi skal til Masterclass smagningen smage 6 forskellige Special Club champagner der hver især repræsenterer det ypperste den enkelte champagneproducent kan præstere. Det er altså 6 prestige champagner vi skal smage på.

Smageprogram:

Salmon Special Club 2012

Vincent Joudart Special Club 2011

Roland Champion Special Club 2010

Grongnet Special Club 2009

Henri Goutorbe Special Club 2006

Charlier et fils Special Club 2005

Champagnerne præsenteres af VintageChampagne.dk

Tema: Club Trésors champagne smagning

Foredragsholder: Vintagechampagne

Dato: Lørdag den 24. februar 2018, kl. 16.30 – 17.30

Sted: Politikens Foredragssalen, Vestergade 28, 1785 Kbh. V

Pris: 498 kr. inkl. billet til Franske vindage enten 24/2 kl. 14-16.30 eller 17.30-20.

