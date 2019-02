Kom til Gin, Rom & Cocktail Festival

Gin buldrer derudaf og er nu den spiritus, som vokser mest herhjemme. Der er ingen tvivl om, at gin og tonic er blevet folkeeje og har drevet kategorien frem de senere år; men også en række gin lavet til at nyde alene har set lyset, og flere destillerier er på vej med egne eksklusive ginmærker.

Gin anvendes i dag mest i aperitif-drinks, så som gin og tonic, dry Martini og Tom Collins – men også i cocktails som Long Island Ice Tea. På festivalen vil man kunne møde en række af de mest kendte ginmærker og stifte nærmere bekendtskab med disse. Men også cocktail bølgen huserer og derfor vil der også være mulighed for at blive inspireret og smage på nogle af de mange spændende cocktails som dukker op og som vil blive serveret på festivalen. Her vil det være muligt at smage lige fra cocktails med gin til cocktails med rom, vodka, whisky og sågar akvavit.

I år kan du endvidere møde en række importører som vil præsentere rosévine. Rosévin er blevet yderst populært og der er kommet mange nye spændende vine på markedet. En række af disse kan man smage på festivalen.

Vi slår dørene op for festivalen 24. og 25. maj i København. Her vil du kunne møde en række af de førende importører af spiritus som sammen med en række af de førende bartenderen vil servere en række spændende cocktails og gin.

En række smagsprøver vil være gratis, andre vil kunne købes for et beskedent beløb.

Følgende importører kan du møde på festivalen:



Juuls, CRT Spirit, Private Selection, Diageo, Interbrands, Get Spirits Distillery, Winetraveller, Strandgaarden og Whisky.dk. Flere følger.



Du kan købe billet her.

Hvad? Gin & Cocktail Festival 2019

Hvor? I Pressen under JP/Politikens Hus, Vester Voldgade 33, 1785 København V.

Hvornår? Fredag 24. maj fra kl. 17.30 - 20.00

Lørdag 25. maj fra kl. 14.00 -16.30 og igen fra kl. 17.30 -20.00

Hvor meget? Pris 250 kr. Billetprisen inkluderer entré til smagningen, et eksklusivt smageglas (værdi 60 kr.), samt Whisky & Rom Magasinet (værdi 70 kr.).

Der er kun plads til et begrænset antal gæster på hver session, så køb din billet allerede nu og vær sikker på at kunne deltage.

Du kan købe billet her.