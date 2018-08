Kom til tysk vinfestival

Tyskland har på vinfronten gennemgået en dramatisk udvikling de seneste tre årtier, og de tyske vinproducenter skaber i dag vine i absolut verdensklasse – både i den søde og tørre genre.

I dag har markedet ændret sig, der er større efterspørgsel efter tørre hvidvine og ikke mindst kvalitet frem for kvantitet. Riesling er stadig den største og mest kendte drue. Men hvor hvidvine normalt bør drikkes unge, udvikler de tyske riesling-vine sig ved lagring og bliver flotte, nærmest mineralske efter 10-15 år. Derudover er flere og flere efterhånden begyndt at få øjnene op for de fremragende pinot blanc-vine (weissburgunder), sylvanere og pinot noir-vine (spätburgunder), som vores sydlige naboer producerer. Det er alle spændende vine, som er meget anderledes fra især de oversøiske vine. Tyskland er den tredjestørste producent af pinot noir i verden.

De tyske vine er kølige i stilen og med en lavere alkoholprocent, noget der er ved at vinde indpas som modpol til de kraftige, alkoholtunge vine, som har domineret det seneste årti. Tyskland er altså ved at finde sin helt egen niche i den lette ende af vinspektret - dog ikke hvad kvalitet angår, her danser man med de tunge drenge.

Nu får du en unik mulighed for at smage på flere end 150 vine fra Tyskland og prøve alt fra det nyeste og vildeste til det mest traditionsrige indenfor vinkunsten i Europa. Det er andet år, at Ekstra Bladet og DinVinGuide i samarbejde med Wines of Germany afholder en festival for tysk vin i Pressen.

Du får et komplet smageprogram ved ankomsten samt et flot smageglas fra Spiegelau, som du må tage med hjem. Der er godt brød til at nulstille smagsløgene. Det anbefales at købe billet til 'Tysk Vinfestival 2018 i forsalg, da der forventes udsolgt til begge smagesessions.

En hel række udstillere har indtil videre meldt deres ankomst og listen opdateres løbende.

Du kan blandt andet møde følgende:

Udstillerlisten følger.

Køb din billet her.

Hvad?: Tysk Vinfestival 2018 - du kan smage mere end 150 vine

Hvor?: I Pressen under JP/Politikens Hus på Rådhuspladsen 37, 1785 København V.

Hvornår?: Torsdag 25. oktober fra kl. 14-16.30 og igen fra kl. 17.30-20.00

