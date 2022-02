Masterclass: Amarones mange ansigter

En enestående mulighed for at smage og blive klog på amarone. Billetten giver også adgang til Den Italienske Vinfestival 2022.

Amarone er ikke bare Amarone. De sidste 25 års eksplosion i produktionen har afstedkommet en stor diversitet i den berømte vins stilarter, således at der i dag findes en masse variationer for den nysgerrige vinelsker at gå i dybden med.

På seminariet vil Thomas Ilkjær fokusere på de mange faktorer, der afgør den enkelte Amarone-vins udtryk, og vi kan diskutere, om vintypen først og fremmest er en terroirvin (området) eller en kældervin (vinmageren). Der skal samtidig smages otte vine, der vil demonstrere bredden i stilarter, områder og fremstillingsmetoder. Thomas Ilkjær har skrevet om vin i snart 25 år og er bl.a. forfatter til en bog om Amarone og vinene fra Valpolicella. Han er medstifter og leder af Vinakademiet.

Fredag 1. april kl. 16.00-17.30

Salen, JP/Politikens Hus, Vestergade 28-30, 1785 København V (Rundt om hjørnet fra Pressen hvor Franske Vindage afholdes)

Pris 400 kr. ekskl. billetgebyr. Billetten giver også adgang til Den Italienske vinfestival 2022, 1. april kl. 14.00-16.30 eller kl. 17.30-20.00.

Køb din billet her.