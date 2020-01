Masterclass: Blindsmagning af champagne

Der skal smages seks forskellige årgangs-champagner. Vi kan af gode grunde ikke løfte sløret for, hvilke og fra hvilke årgange, men det bliver fra toppen af Champagnekælderens sortiment og heriblandt måske nogen helt nye huse sortimentet, der får “verdenspremiere” til denne smagning.

Der smages to champagner af gangen og der bliver tid til at diskutere og drøfte vinene inden vi løfter sløret for hvad vi netop har smagt.

Nu er blindsmagning af champagne en svær disciplin, derfor har vi også allieret os med nogen, der virkelig har erfaring med dette. Vi har nemlig inviteret Blindsmagerne, der er kendt for deres podcast om selv samme emne, til at deltage.

Blindsmagerne deltager på lige fod med alle andre, men har lovet, at være dem der først kommer med et bud i plenum. Herefter fortæller de så om, hvorfor de mener som de gør.

Det lægges dog op til, at vi alle i plenum diskuterer champagnerne. Det kan kun blive en lærerig og ikke mindst super hyggelig og sjov aften.

Fredag 28. februar kl. 19.30-21.00 Salen, JP/Politikens Hus, Vestergade 28-30, 1785 København V (Rundt om hjørnet fra Pressen hvor Franske Vindage afholdes) Pris 550 kr. ekskl. billetgebyr. Billetten giver også adgang til Franske Vindage 2020, 28. februar kl. 17.30-20.00.



