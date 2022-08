MasterClass: Corpinnat

Billetten giver også adgang til en af de to sessioner på Spansk Vinfestival lørdag 17. september.

Vi inviterer dig til at deltage i den første Corpinnat-smagning i Danmark, hvor du vil smage 9 corpinnats, der alle er lagret i lang tid, er fra økologisk landbrug, høstet i hånden, vinificeret på ejendommen og har seriøse forpligtelser og den maksimale respekt for miljøet, arbejdet og passionen for vinene. Derudover er der meget strenge krav til produktionen (strengere end til Champagne). Corpinnat har den strengeste regulering i verden for andengæring af mousserende vine på flaske.

Masterclassen vil blive ledet af den dygtige vinjournalist René Langdahl, der bl.a. skriver vinstoffet for Gastro, er underviser på Vinakademiet, har sin egen blok om vin og er dommer i utallige vinkonkurrencer.

Annonce:

Corpinnat er luksus-bobler fra Penedés, Spanien. Det er et initiativ fra en lille eksklusiv gruppe af vinerier i Penedés med et fælles mål at lave vin af topkvalitet, bevare familiens arv, territoriet og oprindelsen gennem det kollektive mærke Corpinnat.

Der vil blive smagt Corpinnats fra:

Gramona, Recaredo, Llopart, Nadal, Sabaté i Coca, Torelló, Huguet de Can Feixas, Júlia Bernet og Más Candi.

Der er kun få pladser, så det er med at være hurtig med sin tilmelding. Vær opmærksom på at billetprisen inkluderer adgang til Den Spanske Vinfestival.

Tema : Gran Vino de Rueda

Dato : Lørdag d. 17. september kl. 13.00-14.30

Sted: Salen, Vestergade 28, 1471 København k (indgang fra Vestergade ved siden af boghandleren i porten)

Pris : 320 kr. som samtidig giver adgang til Den Spanske vinfestival lørdag enten fra kl. 14.00-16.30.

Køb din billet her.

Læs om den spanske festival her.