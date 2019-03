Masterclass med eksklusive auktionsvine

Få en smagsoplevelse ud over det sædvanlige, når Wines of Germany og L’Esprit du Vin inviterer til en unik masterclass med de bedste tyske vine, der alle har været under prestigefyldt hammerslag.

De førende VDP producenter i Mosel-Saar-Ruwer har en enestående tradition, hvor de udvælger det allerbedste fad med vin fra deres bedste vinmark og udbyder den særligt tappede vin på en årlig auktion (Versteigerung) i Trier.

L’Esprit du Vin har gennem årene deltaget i auktionerne og købt de ypperste vine, hvorfor du nu har mulighed for at smage et udvalg af disse fantastiske vine. På masterclassen skal vi smage Versteigerung-vine i nye årgange, men vi kommer også helt tilbage til årgang 2007 Scharzhofberger fra Egon Müller, der årligt sætter nye verdensrekorder for priserne inden for alle kategorier - Kabinett, Spätlese, Auslese med hammerslag på op til € 12.000 pr. flaske for Trockenbeerenauslese.

VDP producenterne i Rheingau dyrker samme tradition med unikke auktionsvine, og masterclassen afsluttes med en af de sjældne Versteigerung-vine fra Schloss Johannisberg - Tysklands mest berømte vinslot og verdens ældste Riesling-vingård.

Program:

2017 Berncasteler Doctor Riesling Spätlese · Wwe. Dr. H. Thanisch · Mosel

2015 Berncasteler Doctor Riesling Spätlese · Wwe. Dr. H. Thanisch · Mosel

2015 Berncasteler Doctor Riesling Spätlese · Wwe. Dr. H. Thanisch · Mosel · Versteigerung

2015 Maximin Grünhäuser Abtsberg Riesling Kabinett · Carl von Schubert · Ruwer · Versteigerung

2010 Karthäuserhofberger Riesling Auslese · Ruwer · Versteigerung

2010 Saarburger Rausch Riesling Spätlese · Forstmeister Geltz-Zilliken · Saar · Versteigerung

2010 Scharzhofberger Riesling Spätlese · Egon Müller · Saar

2007 Scharzhofberger Riesling Spätlese · Egon Müller · Saar

2007 Scharzhofberger Riesling Spätlese · Egon Müller · Saar · Versteigerung

2006 Schloss Johannisberger Riesling Kabinett Rotlack · Rheingau · Versteigerung

Køb din billet her.

Tema: MASTER CLASS MED EKSKLUSIVE AUKTIONSVINE

Foredragsholder: Jørgen Christian Krüff

Dato: Torsdag den 23. maj 2019, kl. 16.00 – 17.30

Sted: Salen, Vestergade 28, 1785 Kbh. V

Pris: 725 kr. inkl. billet til Tysk vinfestival 23. maj 17.30-20.00.

