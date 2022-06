MasterClass: Ribera del Duero – Vine fra højlandet

Billetten giver også adgang til en af de to sessioner på Spansk Vinfestival fredag 16. september.

Ribera del Duero har et særkende, som er de højtliggende vinmarker. Hele vinområdet ligger højt, fra 720 – 1.100 m over havet. Klimaet er kontinentalt med meget kolde vintre og varme somre og modningssæsonen er kort sammenlignet med andre områder i Spanien. Nætterne er kølige her i højderne, og det er netop dette, der gør at vinene fra Ribera del Duero ikke bliver tunge og overmodne, men kan bevare deres friske syre og frugtighed. Området er i dag anerkendt som et af Spaniens bedste og vigtigste vinområder.

På denne unikke master class vil der være mulighed for at få en introduktion til det spændende område og en smagning af 6-8 unikke vine. Med forfatteren til bogen Spansk Vin Thomas Rydberg ved roret bliver der rig lejlighed til at stille spørgsmål om området og dens vine. Vær opmærksom på at billetprisen inkluderer adgang til Den Spanske Vinfestival.

Liste over de vine, som vi skal smage følger snarest.

Fredag 16. september kl. 16.00-17.30

JP/Politikens Hus, Salen, Vestergade 28-30, 1785 København V (Rundt om hjørnet fra Pressen, hvor selve vinfestivalen afholdes)

Pris 320 kr. ekskl. billetgebyr.

Billetten giver også adgang til Spansk Vinfestival fredag 16. september kl. 14.00-16.30 el. kl. 17.30-20.00

