Møde Peter Sisseck’s højre hånd og smag vinene fra Pingus m.fl.

For første gang bliver der mulighed for at deltage i en Pingus Master Class med deltagelse af Jérôme Bougnaud, der fra 2001 til 2019 har været ansvarlig for vinmarkerne på Dominio de Pingus og fra 2002 til 2015 været daglig leder og winemaker på Quinta Sardonia og fra 2016 til 2018 biodynamisk konsulent for vinmarkerne og for vinifikationen.

Peter Sisseck tilbød i 2002 Jérôme Bougnaud at stå for den biodynamiske drift af Quinta Sardonia, og sammen med grundlæggeren af quintaen, Daniel Garcia Pita, indgik han sideløbende et samarbejde, der fra 2009 førte til skabelsen af Galia, som er et partnerskab hvor Jérôme ejer vinmarkerne.

Master Class’en byder på den første officielle præsentation i Danmark af Jérômes egne Galia-vine, som han vil præsentere sammen med vinene fra Quinta Sardonia og Dominio de Pingus i 2016-årgangen, der for Pingus’ vedkommende er en af de allerbedste til dato.

Smageprogram

Quinta Sardonia Sardon 2016

Quinta Sardonia Q2 2016

Quinta Sardonia 2016

Galia Villages 2016 (Parker 95)

Galia Clos Santuy Piquera de San Estéban 2016 (Parker 96)

<PSI> 2016

Flor de Pingus 2016 (Parker 93-95)

Pingus 2016 (Parker 98-100)

Læs mere om den Spanske vinfestival 13+14 september

Tema: Pingus smagning

Foredragsholder: Jérôme Bougnaud

Dato: Fredag den 13. september 2019, kl. 19.30–21.00

Sted: Salen, Vestergade 28, 1785 Kbh. V

Pris: 950 kr. inkl. billet til Spanske vinfestival 13. september 17.30-20.00.

Køb din billet her.

Der er kun plads til et begrænset antal gæster, så køb din billet allerede nu og vær sikker på at kunne deltage.