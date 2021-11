Smag over 200 italienske vine

Har du særlig varme følelser for italiensk vin, vil du gerne holde dig opdateret omkring, hvad de kan på vinfronten i 'støvlelandet', eller er du bare interesseret i at smage en masse god vin og udvide din vinmæssige horisont, så er et godt råd at lægge vejen forbi PRESSEN i JP/Politikens Hus fredag og/eller lørdag den 1 og 2 april 2022.

JP/Politikens Hus lægger nemlig lokaler til årets største italienske vinbegivenhed på dansk grund - Italiensk Vinfestival

Det er JP/Politikens hus som står bag Italiensk Vinfestival, der har været afholdt siden 2002. Du kan vælge mellem cirka 200 vine fra topproducenter fra hele Italien med en overvægt af vine fra Toscana og Piemonte.

Der vil blive serveret gratis brød. Med i billetprisen får du et flot smageglas, som du må tage med hjem efter smagningen samt den nyeste udgave af magasinet DinVinGuide.

Du kan møde følgende importører:

Youandwine, Spiegelau, Domaine Brandis, Theis Vine, Victoria Vine, Nemogaarden, Amfora Vin, Wineatheart, Løgismose og Sprit & co. Listen opdateres løbende.

Hvor: 'Pressen', JP/Politikens Hus, Vester Voldgade 33, 1785 København V.

Hvornår: 1+2 april klokken 14.00 - 16.30 og klokken 17.30 - 20.00. Fredag eftermiddag vil blive solgt hos Spotdeal.

Der er kun plads til et begrænset antal gæster på hver session, så køb din billet allerede nu og vær sikker på at kunne deltage.