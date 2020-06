Smag på over 200 vine på Spansk Vinfestival

Spanien er uden tvivl et af de vinlande i verdenen, hvor den største udvikling sker. Nu er der mulighed for at møde en række af de mest interessante importører herhjemme af spansk vin og smage deres spanske vine. Vine som kommer lige fra det nordlige Galicien og til det sydlige Andalusien. Fra de kendte områder Rioja, Ribera del Duero til de mindre kendte Toro og Campo de Borja. Det sker på Spansk Vinfestival 2020, der afholdes 5. og 6. november i Pressen, det gamle trykkerilokale under JP/Politikens Hus i hjertet af København.

Her får du en unik mulighed for at smage på over 200 vine fra Spanien og prøve alt fra det nyeste og vildeste til det mest traditionsrige indenfor vinkunsten i Europa.

Det er 12. år i træk, at Ekstra Bladet og DinVinGuide afholder en festival for spansk vin og gastronomi i Pressen.

Mange danske vinentusiaster har fået øje på de berømte vine fra producenterne i Ribera del Duero og Rioja. Færre har erfaret at disse kun udgør fortroppen af hvad, der bliver produceret af topvine fra spanske vintroldmænd i de mange nye og spændende vinområder.

Du får et komplet smageprogram ved ankomsten et flot smageglas fra Spiegelau (værdi 70 kr.), som du må tage med hjem. Endvidere får du det seneste nummer af Danmarks vinmagasin DinVinGuide (værdi 79 kr.). Der er godt brød til at nulstille smagsløgene, samt mulighed for at købe lækre spanske anretninger. Det anbefales at købe billet til 'Spansk Vinfestival 2020' i forsalg, da flere af sessionerne forventes udsolgt.

En hel række udstillere har indtil videre meldt deres ankomst og listen opdateres løbende. Du kan blandt andet møde følgende:

D'Wine, FiniVin, Hans Just, Valuewine, Protos, DOP Ribera del Duero, Spiegelau, Wine Traveller, Youandwine, Laudrup Vin. Mange flere følger.

Køb din billet her.

Hvad?: Spansk Vinfestival 2020 - du kan smage mere end 200 vine

Hvor?: I Pressen under JP/Politikens Hus på Rådhuspladsen 37, 1785 København V.

Hvornår?: Torsdag 5.november fra kl. 16.00-20.00. Fredag 6. november fra kl. 14-16.30 (sælges via Spotdeal) og igen fra kl. 17.30-20

Køb din billet her.