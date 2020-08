10 gode pinot noir køb lige nu

Her er mit bud på 10 af de bedste pinot noir køb lige nu

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Her er mit bud på en række af de bedste pinot noir køb lige nu. Alle vine som er blevet testet og fået 4 eller 5 stjerner.

Postales del Fin del Mundo Pinot Noir 2019, Argentina. 5 stjerner GODT KØB Fra Patagonien. Meget let og frugtig i udtrykket med hindbær og jordbær i smagen. Vellavet og simpel med en frugtig afslutning. Meget pinot for pengene! 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Philipson Wine til 50 kr. tilbudspris

Novas Gran Reserva Pinot Noir 2019, Chile. 5 stjerner GODT KØB Varme røde bær i duften. En let og meget ligefrem vin drevet af frugten. Simpel men vellavet med en frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Irma til 50 kr. tilbudspris

MacMurray Estate Pinot Noir 2015, Californien. 5 stjerner GODT KØB Mørke modne jordbær i duften. Sødmefulde modne røde bær, krydderier og vanilje i smagen. Pæn intensitet og alkoholen velbalanceret. En blød og rund men også kraftig pinot. 90 Alkoholprocent: 14% Set hos MENY til 150 kr. tilbudspris

Smoking Loon Pinot Noir 2016, Californien. 4 stjerner En let frugtig og imødekommende pinot. Masser af jordbær, hindbær, krydderier og strejf vanilje i smagen. Vellavet med en mellemlang frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Vinmonopolet til 110 kr. tilbudspris

Simple Life Pinot Noir 2017, Californien. 4 stjerner Lys med masser af hindbær i duften. Imødekommende let i stilen med masser af modne røde bær, let frugtsødme og krydderier. Simpel vellavet vin. Fire pæne stjerner. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Irma til 80 kr. tilbudspris

Yealands Pinot Noir 2018, New Zealand. 5 stjerner GODT KØB Lys og frugtig i duften. Let bolschepræg i smagen med hindbær, jordbærnoter. Simpel men vellavet vin med en pæn intensitet i smagen. God pinot noir til prisen. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 65 kr. tilbudspris

Domaine de la Cras Bourgogne 2018, Frankrig. 5 stjerner Kølig og sprød pinot fra Coteaux de Dijon som er den køligste del af Bourgogne. Røde kirsebær, hindbær, krydderier og strejf vanilje. Flot syre og meget ligefrem. Pæn længde. 89 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Domaine Brandis til 199 kr. tilbudspris

Souvenir Pinot Noir 2016, Californien. 5 stjerner GODT KØB Varm krydret næse. Pæn intensitet og meget klassisk oversøisk pinot med modne røde jordbær og hindbærnoter, krydderier og vanilje. Pæn balance og længde. 90 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Supervin til 160 kr. tilbudspris

Cono Sur 20 Barrels Pinot Noir 2017, Chile. 5 stjerner GODT KØB Mørk og fyldig pinot med kirsebærnoter, varme krydderier og vanilje. Anelse tung men intensiteten er flot og eftersmagen lang. Meget vin for pengene men langt fra det elegante pinot man også kender. 89 Alkoholprocent: 14,5% Set hos MENY til 100 kr. tilbudspris

Paul Cluver Estate Pinot Noir 2018 5 stjerner Meget fad i næsen med lidt skovbærfrugt. Pæn intensitet med skovbær, varme krydderier og vanilje i smagen. Lang afslutning. 91

Kom til Spansk Vinfestival 5+6 november - læs mere her

Kom til Italiensk vinfestival 18+19 september - læs mere her. AFLYST

Kom til Whisky & Rom festival 23+24 oktober - læs mere her AFLYST