10 gode rosévine lige nu

Her er mit bud på 10 af de bedste rosévinskøb lige nu

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Domaine du Valdaray Rosé 2018, Frankrig. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Jordbær i duften. En flot velbalanceret rosé med masser af røde bærnoter, citrus og blomster. Pæn intensitet og en pæn frugtig afslutning. Klassisk sydfransk, i dette tilfælde fra Bandol. 90 Alkoholprocent: 13% Set hos vincooperativet.dk til 99 kr. tilbudspris

Chateau de la Galiniere Organic Rosé 2019, Frankrig. 4 stjerner Lette jordbærnoter i duften. Medium koncentration med ribs og lette røde bær i smagen. Pæn balance men meget dybde. Sprød afslutning. 88 Alkoholprocent: 13% Set hos Irma til 80 kr. tilbudspris

M Minuty 2019, Frankrig. 5 stjerner Ribs og hindbær i duften. En lys og balanceret rosé med elegante røde bær, citrus og blomsternoter. Pæn intensitet men mest elegant i udtrykket. Frugtig afslutning. 90 Alkoholprocent: 13% Set hos MENY til 125 kr. tilbudspris

Henri Bonnaud Rosé 2019, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Masser af jordbær i duften. Pæn intensitet og flot syre der giver vinen friskhed. Masser af røde bær og lette krydderier. En flot ganske overbevisende rosé. 90 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Erik Sørensen Vin til 125 kr. tilbudspris

BeauVignac Rosé 2017, Frankrig. 4 stjerner Meget frugtig og ligetil rosé med masser af jordbær i duft og smag. Simpel og lidt kort, men fungerer pænt til prisen. 86 Alkoholprocent: 13% Set hos Holte Vinlager til 59 kr. tilbudspris

Weingut Reverchon Rosé 2018, Tyskland. 4 stjerner Jordbær i duften. Let sødmefuld og imødekommende med masser af røde bær og blomsternoter i smagen. Simpel men vellavet vin med en frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Mr. Ruby til 89 kr. tilbudspris

Chateau la Cour de l’Eveque Rosé 2019, Frankrig. 4 stjerner Klassisk Provence rosé. Flot mørk dyb farve med røde bærnoter i næsen. Pænt balanceret med en meget frugtig stil, medium syre og let krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 13% Set hos Philipson Wine til 80 kr. tilbudspris

Patrice Moreux Sancerre Rosé 2018, Frankrig. 4 stjerner Jordbær i duften. Pæn koncentration og i smagen røde bær, blomster og limefrugt. Pænt balanceret med en sprød afslutning. Savner lidt mere dybde. 88 Alkoholprocent: 13% Set hos Supervin til 120 kr. tilbudspris

La Ferme Saint-Roux Friponne Rosé 2018, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Masser af jordbær i duften. Flot intensitet og en vellavet imødekommende rosé med masser af rødebærnoter og lette krydderier i smagen. Flot struktur og en blød frugtig afslutning. 90 Alkoholprocent: 12% Set hos Theis Vine til 100 kr. tilbudspris

Vacheron Le Rosé 2018, Frankrig. 5 stjerner Røde bær i næsen. Elegant flot vin med en pæn syre og præcis struktur. Masser af bær intensitet og en frugtig afslutning. 91 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Laudrup Vin til 189 kr. tilbudspris

