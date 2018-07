5 cocktails der smager af sol og sommer

Når temperaturen stiger i sommervarmen, er der ikke noget bedre end en iskold og forfriskende cocktail. En klassisk G&T serveret med sprød agurkeskive slår aldrig fejl. Men har du lyst til at prøve et par nye alternativer til yndlingsdrinken, så kommer her 5 opskrifter, der med garanti kan holde dig afkølet i de varme sommermåneder.

Agurkelemonade

En frisk og flirtende cocktail, der er lige så vanedannende som de lange, lyse sommeraftener.

· 2 dele (50mL) Hendrick's Gin

· 1 del (20mL) lemon juice

· 1 del (20mL) sukkersirup

· 2 dele (50mL) danskvand

· 3 tynde skriver agurk

Bland alle ingredienser i et highball glas (et højt glas) med isterninger. Rør forsigtigt. Pynt med tre agurkeskriver og en skive citron

Supersonic Hendrick's gin & tonic

Et forfriskende twist på den klassiske Hendrick's Gin & Tonic. Den prisvindende mixolog Rich "The Cocktail Guy" Woods har skabt cocktailen med det specielle navn med bl.a. et skud espresso, som tilføjer både dybde og karakter.

· 2 dele (50mL) Hendrick's Gin

· 1/16 dele (1 teske) sukkersirup

· 1 del (25mL) espresso (afkølet)

· 2 dele (50mL) tonic

· 3 tynde skiver agurk

Bland alle ingredienser i et highball glas med isterninger. Rør forsigtigt. Pynt med tre tyndt skårede agurkeskiver.

Salty dog

Inspireret af den klassiske Greyhound er Salty Dog den salte lillebror til den populære cocktail.

· 1 del (50mL) Hendrick's Gin

· 2 dele (100mL) pink grapefrugtsaft

· 1/4-dele (15mL) sukkersirup

· 1 del (50mL) sodavand

· En skive grapefrugt

Salt glassets kant. Bland alle ingredienser i et highball glas med isterninger. Rør forsigtigt. Pynt med en tynd skive grapefrugt.

Garibaldi Sbagliato

The Garibaldi er oprindeligt opstået i skøn forening mellem Campari fra Norditalien og appelsiner fra Syditalien. Sbagliato betyder 'fejl' eller 'forkert', og det ville utvivlsomt være en stor fejl at gå glip af dette italienske mesterværk med citrusfyldt karakter.

· 1 del (25mL) Hendrick's Gin

· 1 del (25mL) Campari

· 2 dele (50mL) appelsinjuice

· Top op med champagne

· Appelsin skive

Bland alle ingredienser i et frostet eller afkølet highball uden is. Pynt med en skive appelsin.

Hendrick's gin & tonic

Sublim enkelhed. Det er ikke uden grund, at den klassiske Hendrick's Gin and Tonic med agurkeskive er så populær. Her taler vi om ren poesi i et stort vinglas.

· 1 del (50mL) Hendrick's Gin

· 3 dele (150mL) tonic

· 3 tynde skiver agurk

Bland alle ingredienser i et glas fyldt med isterninger. Rør nænsomt. Pynt med tre tynde agurkeskiver.

