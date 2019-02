Armagnac – den landlige fætter

Artiklen er lavet i samarbejde med Whisky & Rom magasinet. Læs mere her.

Langt de fleste kender til cognac, som ofte nydes til kaffen efter en god middag. Men de færreste kender til armagnac, som har en hel del til fælles med cognac, men også har sit helt eget særpræg. Armagnac kaldes da også af mange den landlige fætter til cognac, men kvaliteten er ofte særdeles høj, især når prisen tages i betragtning.

Armagnac er den ældste type druebrændevin i Frankrig, og historien går helt tilbage til 1400-tallet, omkring 200 år længere tilbage end i Cognac-regionen. Armagnac produceres i Armagnac-regionen, der ligger mellem floderne Adour og Garonne i Gascogne syd for Bordeaux for foden af Pyrenæerne.

Spiritussen er baseret på hvidvin af de samme druetyper som cognac: colombard, folle blanche og ugni blanc kombineret med druetypen baco. Men sidstnævnte er den vigtigste og også armagnacs redning. For da vinlusen ramte i slutningen af det 19. århundrede fik universitetsprofessor François Baco udviklet en ny drue som et kryds af folle blanche og noah. Sidstnævnte er resistent over for vinlusen. I alt er 10 druer i dag godkendt til brug. Man opererer med tre distrikter i Armagnac: Bas-Armagnac, Haut-Armagnac og Tenarèze. Bas er kendt for de mest elegante og aromatiske, hvilket skyldes en lerholdig og syrerig jord med en del jern. Tenarèze er de mest holdbare, og jordbunden her har en del limsten. Endeligt er der Haut, som er de letteste i stilen.

Destilleringen skal ske mellem høsten af druerne og senest 31. marts året efter. Hvidvinen destilleres traditionelt kun én gang mod to gange ved produktion af cognac, og destilleringen foregår ved at anvende en specielt konstrueret kolonnekedel. Den bliver dermed mere aromatisk, og der destilleres til mellem 52% og 72%. Derefter lagres den på egefade af den lokale sorte eg, monlezun, efter stort set samme regler, som gælder for cognac. VS eller *** (min. ét års modning (to for cognac)), V.S.O.P. (fire års modning), Napoleon (seks års modning) samt XO, Millésime og Hors d'Age (mindst ti års modning). Blanche d'Armagnac er betegnelsen for armagnac uden fadlagring. I modsætning til cognac ser man ofte armagnac solgt med årgangsbetegnelse. Årstallet svarer til høsten af druerne og ikke destilleringen. Da årgangene kan variere en del, som man kender det fra vin, betyder det, at der kan være store forskelle på årgange af armagnac.

Produktionen i Armagnac er lille og omkring 15 gange mindre end i Cognac. Mens cognac fortrinsvis produceres af store produktionsenheder, der eksporterer hovedparten, produceres armagnac af små enheder med druer fra små vingårde. Kun lidt under halvdelen eksporteres.

Vi tester 38 armagnac.

Exceptionel

Darroze Collection Unique Vintage 1966 Château de Gaube

43,7% | CRT Spirits | 2759 kr.

Intense krydderier i duften. Yderst delikat med masser af dybde og kompleksitet i smagen. Masser af rosinpræg, vanilje og varme krydderier. Lang, vedvarende afslutning. Tæt på det ultimative. 97

Darroze Bas-Armagnac 40 Ans d'Age

43 % | CRT Spirits | 1499 kr.

Orangenoter i duften. En yderst flot balanceret og dyb armagnac med sveskede noter, mokka, toast og krydderier. Noget fadtørhed i afslutningen men ganske imponerende ellers. 95

Fremragende

Darroze Collection Unique Vintage 1971 Château de Gaube

42,9% | CRT Spirits | 1999 kr.

Imødekommende med kandiseret frugt i duft og smag. Yderst velbalanceret med tørrede frugtnoter og masser af fadpræg. Lang, blød afslutning. 94

Darroze Bas-Armagnac 50 Ans d'Age

43 % | CRT Spirits | 2799 kr.

Mørke orangetoner i duften. Flot balanceret med masser af tørrede frugt og krydderier i smagen. Flot kompleksitet og længde. 94

Darroze Bas-Armagnac 60 Ans d'Age

43 % | CRT Spirits | 5699 kr.

Godt nok gammelt, når man tænker over det! Fine, krydrede noter i duften. Fin og elegant med let tørhed i smagen, efterfulgt af tørrede frugter, hvid peber og vanilje. Pæn dybde og længde. 94

Darroze Collection Unique Vintage 1979 Domaine de La Poste

47,7% | CRT Spirits | 1359 kr.

Intenst krydrede noter i duften. Meget mørk og krydret i smagen med tørrede dadler, lakrids, sort peber og vanilje. Tæt og fyldig med en lang afslutning. Virkelig flot! 94

Gelas 25 år

40% | Juuls | 650 kr.

Mørke krydrede noter i duften. Intens i smagen med svesker, julekrydderier og vanilje. Lang, krydret afslutning. 93

Darroze Collection Unique Vintage 1964 Château de Gaube

43,8% | CRT Spirits | 3499 kr.

Lette krydrede noter i duften. En sjælden og meget lille årgang. Elegant men ikke specielt dyb. Fine krydrede noter, vanilje og tørrede dadler i smagen. Pæn, fin afslutning. 92

Gelas 18 år Folle Blanche

44,8% | Juuls | 685 kr.

Mørke, krydrede noter i duften. Pæn dybde med masser af lag i smagen. Lang og krydret afslutning. Meget flot dram. 92

De Castelfort 2004

40% | Erik Sørensen Vin | 400 kr.

Intense krydrede noter. Frugtig i smagen med svesker og masser af vanilje. Velbalanceret med en flot dybde. 92

Darroze Collection Unique Vintage 1993 Domaine Au Durre

48% | CRT Spirits | 919 kr.

Tør svesket duft. Flot, ren og stringent i udtrykket. Citrus, orange og fadnoter i smagen. Velbalanceret med en krydret, lang afslutning. 92

Darroze Bas-Armagnac 30 Ans d'Age

43 % | CRT Spirits | 1099 kr.

Parfumeret i duften. Intenst fadpræg med mørke, krydrede noter, toast, vanilje og mokka. Flot dybde og intensitet. 92

De Castelfort 1996

40% | Erik Sørensen Vin | 500 kr.

Orangenoter i duften. Elegant og vellavet dram med orange, vanilje og hvid peber i smagen. Pæn, lang afslutning. 91

Gelas 18 år Baco

47,4% | Juuls | 685 kr.

Parfumeret i duften. Meget frugtig i udtrykket med en krydret afslutning. Pænt integreret fad og længde. 91

Janneau XO 18 års

40% | Interbrands | 849 kr.

Krydret i næsen med frugtige noter, vanilje og varme krydderier i smagen. Vellavet med en lang, krydret afslutning. 91

Darroze Collection Unique Vintage 1988 Château de Lahitte

47,5% | CRT Spirits | 1019 kr.

Masser af orangenoter i duften. Mild og blød i stilen med krydderier, toffee og vanilje. Pæn afslutning. 91

Darroze Collection Unique Vintage 1986 Domaine de Lamarquette

48,2% | CRT Spirits | 1119 kr.

Kanel og julekrydderier i duften. Stadig frugt men fadpræget er ved at tage over. Varme krydderier, tørrede frugt og vanilje i smagen. Krydret afslutning. 91

Darroze Collection Unique Vintage 1981 Château de Lahitte

46,4% | CRT Spirits | 1279 kr.

Mørke, krydrede noter i duften. Mild og blød i smagen med masser af varme krydderier og sveskepræg. Savner lidt mere dybde men ellers ganske flot balanceret. 90

Darroze Collection Unique Vintage 1973 Domaine de La Gardenne

48%| CRT Spirits | 1759 kr.

Mørke noter i næsen. Meget intenst fadpræg med toast, kokos og masser af vanilje i smagen. En anelse tørt tanninbid. I min optik ikke helt balanceret med fadet. 90

Janneau VSOP

40% | Interbrands | 295 kr.

Flot krydret næse. Orange, peber og vanilje i smagen. Vellavet, ligefrem i stilen. 90

Gelas 1976

40% | Juuls | 650 kr. ½ fl.

Dyb intens i duften. Krydret i smagen med tørrede frugter, peber og vanilje. Krydret afslutning. 90

Darroze Bas-Armagnac Vintage 2002 Domaine de Couzard Lassalle

50% | CRT Spirits | 759 kr.

Mørk, intens duft. Overraskende stort fadpræg i denne sammenlignet med 2003. Mørke noter, mokka, toffee. Krydret afslutning. 90

Gelas Single Cask 12 års

54,3% | Juuls | 725 kr.

Mørke, krydrede noter. Høj alkohol men velintegreret. Masser af krydrede noter og en lang afslutning. 90

Chabot XO

40% | Skjold Burne | 490 kr.

Masser af orangetoner i duften. Velbalanceret og ganske flot med masser af krydderier, vanilje og frugtige noter. Lang afslutning. 90

Darroze Bas-Armagnac 12 Ans d'Age

43 % | CRT Spirits | 575 kr.

Flot, krydret næse. Masser af varme krydderier, orange og vanilje i smagen. Frisk i stilen med en pæn kompleksitet. Varm, krydret afslutning. 90

Darroze Bas-Armagnac 20 Ans d'Age

43 % | CRT Spirits | 699 kr.

Mørke kryddernoter i duften. En vis tørhed men bagved frugtig med mørke krydderier, blommer og vanilje. Pænt lang men også lidt tør afslutning. 90

Gode

Darroze Collection Unique Vintage 1995 Domaine de Rieston

48,6% | CRT Spirits | 879 kr.

Meget frugtig i duften med sveksenoter. Krydret med let tørt bid i smagen. En anelse brændende i afslutningen. 89

Darroze Collection Unique Vintage 1968 Domaine de Bellair

43%| CRT Spirits | 2599 kr.

Lidt diskret i næsen. En anelse tørhed og meget krydret i smagen. Ikke voldsomt intens og virker en smule træt i udtrykket. Vel nok, den er blød og elegant, men vi havde forventet mere. 89

Gelas 18 år Ugni Blanc

48,8% | Juuls | 685 kr.

Masser af krydderier og orangenoter i duften. Mørke krydderier, svesker og vanilje. Velbalanceret med en lang afslutning. 89

Janneau XO

40% | Interbrands | 549 kr.

Meget lette citrusnoter i duften. Spinkel i udtrykket med frugtige noter og vanilje. Mellemlang afslutning. 89

Chabot VSOP

40% | Skjold Burne | 250 kr.

Let krydret i duften. Simpel i udtrykket med lette frugtige noter, krydderier og vanilje. Ligefrem i udtrykket med en pæn længde. 88

Darroze Bas-Armagnac Vintage 1998 Domaine au Martin

48,7% | CRT Spirits | 799 kr.

Masser af orange i næsen. Meget tør med lette, frugtige noter, tørre fadtanniner og krydderier. Brændende afslutning. Ikke helt i harmoni. 88

Darroze Bas-Armagnac Vintage 2003 Domaine de Monturon

50% | CRT Spirits | 719 kr.

Meget krydret i duften. Masser af toffee, orange og varme krydderier i smagen. Man fornemmer, det var en varm årgang med en vis fylde og dybde i smagen. Lidt kort og støvet i afslutningen. 88

Gelas 10 år

40% | Juuls | 375 kr.

Parfumeret i duften. Meget neutral i smagen og en kende vandig. Fungerer ikke rigtigt. Brændende, kort afslutning. 87

Darroze Bas-Armagnac 8 Ans d'Age

43 % | CRT Spirits | 439 kr.

Ikke meget i duften. Lette citrus- og orangenoter i duften. Fin og ligefrem men savner dybden. Lidt brændende afslutning. 87

De Castelfort VSOP

40% | Erik Sørensen Vin | 300 kr.

Let krydrede noter i duften. Pænt fyldig med krydrede og frugtige noter. Pæn afslutning. 87

Darroze Bas-Armagnac Vintage 2005 Domaine de Paguy

49,7% | CRT Spirits | 659 kr.

Lys med noget alkohol i næsen. Let brændte noter i smagen med orange og frugtig smag. Varme krydderier og vanilje. En anelse spids i afslutningen. 87

Chabot Napoleon

40% | Skjold Burne | 300 kr.

Diskret i næsen. Let krydret i smagen med svesker og vanilje. Ikke voldsomt dyb, men vellavet. 86

