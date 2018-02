De bedste rom fra Mellemamerika

Sådan gjorde vi Alle deltagende rom blev testet blindt og vurderet ud fra OIV's (International Organisation of Vine and Wine) kriterier. Denne metodik benyttes i de største internationale konkurrencer, hvor spiritus vurderes. Først vurderes det visuelle udtryk, herunder klarhed, intensitet og farven. Herefter renheden i duften, intensiteten, udviklingen og aroma karakteristika. Smagens intensitet, syre, alkoholens integration, sødme og afslutningen. Endelig konkluderes der på balancen, koncentrationen, kompleksiteten og længden. Hvert element giver et vis antal point, og sammenlagt ender vurderingen mellem 50 og 100 point. Alle rom i denne test er derfor, på baggrund af denne metodik, blevet vurderet efter 100 point skalaen. Alle priser er enten oplyst af importøren eller fundet gennem ledende forhandlere. Der, hvor udsalgssted ikke er nævnt, betyder det, at den pågældende rom typisk kan købes gennem vin- og spiritusforhandlere over det meste af landet. Anmelderne Thomas Rydberg (R). Thomas Rydberg er redaktør og ejer af Whisky & Rom Magasinet, Din Vin Guide samt vin- og spiritusskribent på Ekstra Bladet. Han har som en af de få herhjemme en diplomuddannelse fra WSET (Wine & Spirit Education Trust) i London og dømmer i en række internationale vin- og spirituskonkurrencer rundt omkring i verden. Mads Heitmann (H). Mads "Romhatten" Heitmann er i sit daglige virke vant til at vurdere og smage på rom, da han er stifter og skribent på Romhatten.dk. På Romhatten.dk finder du over 200 anmeldelser af rom samt et hav af artikler om rom. Derudover afholder Mads ligeledes romsmagninger i hele landet, og formidling af rom er Mads’ fuldtidsbeskæftigelse. Mads er desuden forfatter på ”ROMBOGEN”, som udkom på Politikens Forlag i 2015.