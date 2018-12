Sådan laver du de lækreste nytårscocktails

Er tiden inde til at finde alternativer til champagne, mousserende vin eller hvad du normalt serverer, når du og dine nytårsgæster skal skåle det nye år ind?

Så har Hardeep Rehal, barchef fra cocktailbaren 1105 og bartender Kasper Dam opskrifter på en række lækre cocktails klar til inspiration.

Hardeep har sammensat tre cocktails, som tager udgangspunkt i gin, rom og whisky og blandet med ingredienser, som mange har tilovers fra julens madretter.

Alle cocktails kan ses i billedfeltet øverst.

"Bubbly Cherry"

Nytår og champagne går hånd i hånd. Så hvorfor ikke byde dine gæster velkommen til en smuk og frisk champagnecocktail? Syren fremmer sulten, og man bliver generelt bare glad af champagne. Genbrug kirsebærsovsen, som var tilovers fra risalamanden.

3 cl. Tanqueray Ten gin

2 cl. friskpresset citronsaft

1 cl. lage eller siruppen fra kirsebærsovsen

10 cl. champagne.

Gin, citronsaft og kirsebærsirup shakes sammen og sies over i et champagneglas, som toppes med champagne. Garner med de syltede kirsebær fra kirsebærsovsen og skallen fra den pressede citron.

”Amaretto 23”

Passer champagne egentlig til kransekagen? Spørger du en kok, tjener eller en vinmand, vil ingen af dem anbefale at drikke champagne til kransekagen. Tværtimod, for det passer på ingen måder harmonisk sammen. Prøv i stedet at drikke en cocktail til kransekagen, som man kan skræddersy, så den matcher sødmen i kagen. Så kan du gemme den gode champagne til middagen eller efter nytårsbraget.

3 cl. Zacapa 23 rom

2 cl. amaretto

3 cl. friskpresset citronsaft

2 cl. sukkerlage

2 cl. æggehvider (pasteuriserede æggehvider kan også bruges)

Alle ingredienser shakes sammen godt og længe, indtil man skaber en god skummet drink. Sies over i et oldfashioned glas (lowball) med isterninger. Garner med en skive citron, og evt. lidt revet chokolade over.

”Hot Buttered Scotch”

Efter man har stået og frosset i kulden og set på nytårsfyrværkeriet, vil man gerne have varmen igen. Den nemmeste måde er med god alkohol. Her et twist på en varm cocktail, der har givet varmen til mennesket i næsten 100 år. Med denne cocktail kan du erstatte din Irish Coffee med ynde, stil og velsmag.

5 cl. Johnnie Walker Gold whisky

2 – 3 teske rørsukker eller brun farin

Stødte julekrydderier (allehånde, kanel, nelliker, kardemomme, stjerneanis)

8 – 10 cl. kogende vand

1 teske smør

Muskatnød

Kom lidt af det varme vand i bunden af et vinglas, opløs sukkeret i vandet. Kom herefter krydderier og whisky i rør godt rundt. Hæld resten af det varme vand og smørret i, rør en smule rundt og slut af med revet muskatnød på toppen. Garner med et par hele stykker af de krydderier, der er i drinken. F.eks. en kanelstang eller stjerneanis eller hvad du har tilbage fra glöggen eller julesmåkagerne.

Eller hvad med en cocktail lavet på snaps. En af Danmarks bedste bartendere, Kasper Dam, præsenterer her 3 opskrifter på akvavit cocktails:

Aalborg Mary

5 cl Aalborg Dild Akvavit

6-8 cl Tomatjuice af god kvalitet

1 cl Friskpresset citronsaft

0,5 cl Worcestershire Sauce

Salt efter behag

Frisk kværnet sort peber efter behag

Et stænk af cayenne peber

Pynt: Lidt dild og et stykke selleri.

Fremgangsmåde

Alt blandes i en shaker og rystes sammen. Vær opmærksom på, at denne opskrift kan variere meget alt efter dosering af krydderi og citron.

Cucumber Yum Yum

5 cl Gin

1,5 cl Aalborg Jubilæumsakvavit

2 cl friskpresset lime

3 cl akaciehonning

4 friske hindbær

5 skiver frisk agurk

Pynt: Et hindbær og et rullet stykke agurkeskræl.

Fremgangsmåde

Hindbær moses sammen med agurk i en shaker. Resten af ingredienserne tilsættes. Shakes hårdt! Finish over i et lavt glas fyldt med knust is.

Aqua Vitae

2,5 cl Rød Aalborg Taffel Akvavit

1,5 cl friskpresset lime

1,5 cl sukkerlage (1:1 sukker opløst i vand)

Top: Prosecco - ca 8-10 cl.

Pynt: Twisted limeskræl

Fremgangsmåde

Rød Aalborg, Lime og sukkerlage rystes sammen, og hældes i et fløjteglas. Prosecco hældes hårdt i glasset ad flere omgange, indtil skummen aftager og glasset er fyldt. Leg gerne med mængden af lime. Nogen kan lide den mere sur end andre.

