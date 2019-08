Smagen af lyd

Artiklen er lavet i samarbejde med Whisky & Rom magasinet. Læs mere her.

På det sydlige Fyn, ikke langt fra landsbyen Oure, finder man Mosgaard destilleriet. Beliggende ned mod Langelandssundet med en smuk udsigt til æble- og kirsebærtræer. Destilleriet blev grundlagt i 2015, så det er stadig et meget ungt destilleri. Det blev grundlagt af Gitte og Jes Mosgaard, som begge kommer fra andre brancher. Jes arbejdede som ingeniør med lyd og solgte i 2014 sin højtalervirksomhed. Parret besluttede derefter at lave noget helt nyt og valgte at flytte fra Skive til Oure på Sydfyn. Jes havde gennem flere år eksperimenteret med destillering og brygning af øl og fandt det fascinerende at benytte sine ingeniørkundskaber i denne anderledes type af produkter end det, han var vant til. Parret købte et nedlagt landbrug og begyndte istandsættelsen. ”Sydfyn har hårdt vand, hvilket er perfekt for whiskyproduktion og så er der en kultur for gastronomi her på Sydfyn,” forklarer Jes Mosgaard som primære argumenter for at vælge beliggeanheden. Allerede fire måneder efter stod destilleriet klart med alle godkendelser, og man begyndte at destillere.

Tanken var fra begyndelsen at lave whisky og gin. To spiritusser, som parret følte, de havde en holdning og idéer til at udvikle til deres egen. Endvidere valgte man udelukkende at arbejde økologisk for at skabe en så ren spiritus som muligt.

I dag brygges der hver uge fire bryg på økologisk dansk byg, som kommer fra Gyrup malteri i Thy. Fermenteringen sker over en uge for at få så mange smagsaromaer i wash’en så muligt inden destilleringen. I øvrigt en tendens man ser også på flere skotske destillerier, at fermenteringsprocessen får større og større betydning i whiskyproduktionen. Destilleringen sker først på den egenkonstruerede kobberkedel, først til en low wine og derefter igen på samme kedelstørrelse til new spirit. Denne har en alkoholprocent på 68%. “Jeg konstruerede kedlen ud fra mine erfaringer med, hvordan lyd bevæger sig,” fortæller Jes Mosgaard og fortsætter: “I konstruktionen ønskede jeg at skabe en så frugtig sprit domineret af frugtmæssige estere. Og selve konstruktionen samt destillering ved lavere temperatur giver denne smagsprofil.” En smagsprofil, man sagtens kan genkende, både når man smager destilleriets new spirits men også i de færdige gin og whiskyer.

Der benyttes som udgangspunkt primært 50 liters fade, primært lavet af oloroso- og PX-sherryfade. Men derudover benyttes der også port- og bourbonfade. Den første whisky er netop aftappet efter at have ligget tre år på fade. Der er aftappet to versioner, dels en på olorosofade og dels en, der først har ligget på fade af ny fransk eg, og derefter det sidste halve år er blevet eftermodnet på ex-PX-sherry fade. Det giver en kombination af friske tanniner fra den franske eg samt en krydret sherrysødme. Fadene modner i en tidligere stald, som er ombygget til lager samt i et helt nyt lagerhus, da behovet for lagringsplads hurtigt opstod, med tanke på at en whisky skal ligge minimum tre år for at kunne kalde sig til whisky og måske endda længere, hvis man ønsker en kompleks whisky. Temperaturerne varierer en del, fra tæt på frysepunktet om vinteren til over 30 grader oppe under taget om sommeren.

Det, at man arbejder med 50 liters fade betyder dog, at modningen sker væsentligt hurtigere end på de mere traditionelle whiskyfade, man finder i Skotland. Erfaringer viser da også, at tre år på et 50 liters fad kan sammenlignes med 12 års modning på et traditionelt fad. Selvom der selvfølgelig altid vil være forskel i smagsaromaerne.

Whiskyen er typisk på 58-59% alkohol, når den blendes og aftappes. Herefter vandes til den til omkring 46% for at skabe den ideelle balance.

Der produceres endvidere en række forskellige gin. Ginnen er destilleret på en hybrid dampinfusionskedel, igen designet af Jes Mosgaard. Destilleringen sker med et mix af økologiske enebær, botanicals og friske citrusfrugter. Under destillering rammer alkoholdampene botanicals og udtrækker nænsomt smags- og aromastoffer, der føjer sig til hvedealkoholens sødme. I dag er der lanceret syv forskellige gin med forskellige smagsgivere som f.eks. rabarber og æble. Endvidere er der de mere klassiske stilarter som Tangerine, dobbelt enebær og fadlagret gin.

Så selvom man kun har været på rejsen lidt over tre år, er der opnået meget, og selve destilleriet er blevet en attraktion på Sydfyn med masser af rundvisninger og besøgende gennem især hele sommeren. Men man kan godt mærke på parret, at introduktionen af destilleriets første whisky i marts i år var en betydelig milepæl, og at nye mål nu skal sættes for de næste mange år.

Kom til spansk vinfestival 13+14 september - Læs også om de spændende Masterclasses

Kom til stor Whisky & Rom festival 25+26 oktober - læs mere her