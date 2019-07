Sommerferien nærmer sig og lune sommeraftener inviterer til cocktails i selskab med gode mennesker. Her er en række smagfulde sommerdrinks, der tager udgangspunkt i sommerens ingredienser og er lette at lave.

Whiskey-cocktails

Whiskey forbindes ofte med drinks on the rocks eller varme drikke. Men kombineret med de rette ingredienser, kan man trække en frisk smag frem i whiskeyen – perfekt til en sommerdrink.

SPRITZ DEW

• 3 cl Tullamore D.E.W.

• 3 cl Aperol

• 2 cl sukkerlage

• Danskvand

• Pynt: appelsin

Hæld alle ingredienser undtagen danskvand sammen og rør godt. Fyld et vinglas med is, hæld drinken i, top med danskvand og pynt med en skive appelsin.

BERRY DEW

• 5 cl. Tullamore D.E.W.

• 2 cl. Hindbærpuré

• 1,5 cl. Creme de framboise

• 1,5 cl. Sukkersirup

• Pynt med blåbær

Gin-cocktails

RASPBERRY ROSE ROYALE

• 25 ml Hendrick’s Gin

• 5 ml sukkersirup

• Friske hindbær

• Top op med champagne

Giv hindbær, sukker og gin tre shakes. Hæld forsigtigt op i et champagneglas og top med champagne.

GIN BASIL SMASH

• 50 ml Hendrick’s Gin

• 25 ml citronsaft

• 12,5 ml sukkersirup

• 8 stk. basilikumblade

Stød basilikumbladene let i en cocktailshaker. Tilsæt de resterende ingredienser og shake hårdt over is. Strain op i et cocktailglas, der er fyldt med is.

