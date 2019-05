Stortest: Rom fra Cuba

Vi har kastet os over rom, som bliver produceret i Cuba og har testet 22 forskellige rom

Artiklen er lavet i samarbejde med Whisky & Rom magasinet og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Havana Club Limited Edition Tributo 2017 BEDSTE CUBA ROM

40% | Pernod Ricard | 2295 kr.

Fantastisk og anderledes næse. Er vi overhovedet på Cuba? Syrligt vingummi, lakrids og kaffe. Smagen er super tilfredsstillende og enormt kompleks. Eftersmagen er meget, meget lang. 93

Compagnie Des Indes Cuba 18 års

59% | Juuls | 1599 kr.

Kraftig næse, som udover at byde på brændt toffee, let vanilje og kaffe, også kommer med lakrids. Der er godt med alkohol på smagen, men når den lægger sig kommer der et hav af smage frem. En meget atypisk, cubansk rom med den høje alkohol - men yderst velsmagende! 93

Havana Club Limited Edition Tributo 2018

40% | Pernod Ricard | 2295 kr.

Skøn næse som vil frem i livet. Godt med mørke krydderier og kompleksitet. Smagen er helt, helt fantastisk! Den er uden tvivl røget. Ikke brændt, men røget. Faktisk whisky-røg. Fungerer det? Det kan du bande på det gør. 92

Havana Club Union

40% | Pernod Ricard | 3125 kr.

Næsen byder op til dans med frugtige elementer. Smagen er meget kompleks og dyb i sit udtryk. Det vælter ind med frugtige indtryk. Dejlig cubansk rom! 91

Ron Cubay 1870 Extra Anejo

40% | Juuls | 1499 kr.

Næsen er en anelse anonym - savner mere tjuhej. Det er dog opløftende når smagen sætter ind. For den kan noget. Den er lang og dyb, og byder på mørke krydderier og en god balance mellem tørhed og sødme. 91 Points. Ron Cubay 1870. 91

Santiago de Cuba 25 års Extra Anejo

40% | Juuls | 1995 kr.

Mørk krydret næse. Flot intensitet, forholdsvis tør i stilen med masser af krydrede noter og fadpræg. Elegant med en lang krydret afslutning. 91

Havana Club Selección de Maestros BEDSTE KØB

40% | Pernod Ricard | 389 kr.

Endnu en fantastisk næse! Den er nærmest vinøs… Smagen kan bestemt følge med. Det er mørkt og krydret, og yderst velsmagende. 90

Havana Club 15 Años Gran Reserva

40% | Pernod Ricard | 1119 kr.

Klassisk karamel og vanilje på næsen, men smagen vil alligevel noget helt andet, og byder på lakrids og godt med krydderier. Super velintegreret spiritus. 90

Santiago de Cuba 20 års Extra Anejo

40% | Juuls | 999 kr.

Orangenoter i duften. Blød og rund med mørke krydrede noter, en let sødme og masser af vanilje i smagen. Flot krydret afslutning. 90

Santiago de Cuba 11 års Anejo Superior

40% | Juuls | 499 kr.

Diskret i næsen. Let i udtrykket med julekrydderier, vanilje og let blommepræg. Krydret afslutning. 90 Lidt Smagen er dog ikke at tage fejl af - den er skøn. Virkelig mørk og krydret, og med en enormt lang eftersmag. Skøn rom! 90

Santiago de Cuba 12 års Extra Anejo

40% | Juuls | 599 kr.

Dejlig krydret og komplekst. En cubansk rom som den skal være! Der mangler ikke rigtig noget. Vanilje, nødder, lakrids og brændt karamel. Lækkert. 89

Ron Santisima Trinidad 7 års

40% | Strandgaarden | 370 kr.

Tør og krydret i næsen. Blomme, mørke krydderier og vanilje i smagen. Pæn intensitet og koncentration. Lang afslutning. 88

Ron Santisima Trinidad 15 års

40% | Strandgaarden | 540 kr.

Argh, denne rom er næsten likøragtig i næsen. Alt for meget appelsin-aroma. Det dufter på ingen måde hvad man vil forbinde med rom fra Cuba. Overhovedet! Smagen er lidt det sammen, men der er faktisk tilpas nok alkohol til at det balanceres. OK, men ikke prangende. 88

Ron Cubay Carta Blanca Extra Viejo

40% | Juuls | 1499 kr.

Let krydrede og florale noter i næsen. Pæn dybde og masser af frugtige noter og krydderier i smagen. Pæn afslutning. Meget elegant. 88

Havana Club Especial

40% | Pernod Ricard | 170 kr.

Mørk krydret næse. Meget sødmefuld i smagen med mørke krydderier, karamel og vanilje. Pæn afslutning. 88

Havana Club 7 Años

40% | Pernod Ricard | 235 kr.

Let krydret næse. Blød og enkel rom med frugtige noter og vanilje i smagen. Simpel men fungerer pænt. 88

Ron Cubay 10 års

40% | Juuls | 399 kr.

Elegant aroma, men hvor det specielt er smagen som man skal være opmærksom på. Brændt toffee, let vanilje og lidt kaffe. Ikke så kompleks en rom men alligevel god. 88

Ron Cubay Anejo Suave

40% | Juuls | 199 kr.

Let ethanol rammer første næsen, bagved en lidt støvet aroma samt vanilje. Smagen er direkte på alkoholen, men egentlig med en blød afslutning. 87

Pacto Navio

40% | Pernod Ricard | 299 kr.

Meget, meget vaniljepræg - nærmest likøragtig på næsen. Men på smagen bliver den faktisk understøttet ret pænt af alkohol og tørhed. Slet ikke så tosset som først antaget. 87

Santiago de Cuba Anejo

40% | Juuls | 199 kr.

Diskret i næsen. Let frugtig i smagen med vaniljenoter. Forholdsvis simpel og enkel i udtrykket. 86

Santiago de Cuba Carta Blanca

40% | Juuls | 179 kr.

Anelse parfumeret i næsen. Frugtig og enkel med let blomstrede noter i smagen. Velbalanceret. 86

Havana Club 3 Años

40% | Pernod Ricard | 155 kr.

Næsen er næsten usynlig. Smagen er præget at ethanol og lidt vanilje - måske en anelse kokos. Men lidt tynd og intetsigende. Rom eller vodka? 85

Anmelderne Thomas Rydberg Thomas Rydberg er redaktør og ejer af Whisky & Rom Magasinet, Din Vin Guide samt vin- og spiritusskribent på Ekstra Bladet. Han har som en af de få herhjemme en diplomuddannelse fra WSET (Wine & Spirit Education Trust) i London og dømmer i en række internationale vin- og spirituskonkurrencer rundt omkring i verden. Mads Heitmann Mads "Romhatten" Heitmann er i sit daglige virke vant til at vurdere og smage på rom, da han er stifter og skribent på Romhatten.dk. På Romhatten.dk finder du ud over 270 anmeldelser af rom et hav af artikler om rom. Derudover afholder Mads ligeledes romsmagninger i hele landet, og formidling af rom er Mads’ fuldtidsbeskæftigelse. Mads er desuden forfatter på ”ROMBOGEN”, som udkom på Politikens Forlag i 2015.

Sådan gjorde vi Alle deltagende spiritus blev testet blindt og vurderet ud fra OIV's (International Organisation of Vine and Wine) kriterier. Denne metodik benyttes i de største internationale konkurrencer, hvor spiritus vurderes. Først vurderes det visuelle udtryk, herunder klarhed, intensitet og farven. Herefter renheden i duften, intensiteten, udviklingen og aromakarakteristika. Smagens intensitet, syre, alkoholens integration, sødme og afslutningen. Endelig konkluderes der på balancen, koncentrationen, kompleksiteten og længden. Hvert element giver et vis antal point, og sammenlagt ender vurderingen mellem 50 og 100 point. Alle gin i denne test er derfor, på baggrund af denne metodik, blevet vurderet efter 100-point-skalaen. Alle priser er enten oplyst af importøren eller fundet gennem ledende forhandlere. Der, hvor udsalgssted ikke er nævnt, betyder det, at den pågældende spiritus typisk kan købes gennem vin- og spiritusforhandlere over det meste af landet.