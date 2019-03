Stortest: Rom fra Guyana

Artiklen er lavet i samarbejde med Whisky & Rom magasinet og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

I denne udgave af Whisky & Rom Magasinet har vi kastet os over rom, som bliver produceret i Guyana. Vi har testet 17 forskellige rom fra det engelsktalende land i Sydamerika, et land som er kendt for sine mange forskellige og gamle destilleringsapparater. Et land, som er kendt for førsteklassesrom!

Alle priser er enten oplyst af importøren eller fundet gennem ledende forhandlere. Der, hvor udsalgssted ikke er nævnt, betyder det, at den pågældende rom typisk kan købes gennem vin- og spiritusforhandlere over det meste af landet.

Diamond of Frederiksberg No. 34 Guyana BEDSTE ROM 5 stjerner

57,8% | Juuls | 1095 kr.

Kraftig og flot næse med lakrids og mynte. Smagen er domineret af kraftfulde noter af karamel, nedfaldsblomme, lak og mynte. Ekstremt intens og lækker rom. 94

CDI Guyana 27 ans 5 stjerner

52,7% | Juuls | 2750 kr.

Wauw, en rom! Det er noget af en opvisning. Den er super fyldig og proppet med engelsk lakrids både på duft og smag. Den har nogle lette lak og mynte-toner, som kan forveksles med rom fra Caroni (på den gode måde). 93

Silver Seal Port Mourant Rum Aged 14 Years 5 stjerner

46% | CRT Spirits | 1799 kr.

Elegant og meget fin rom med lette citrus og kryddernoter. Flot tekstur og en kompleks, pæn afslutning. 93

El Dorado 21 års 5 stjerner

43% | Altia | 749 kr.

Mørke kryddernoter i duften. Pæn intensitet og masser af blommer, kanel, peber og krydderier i smagen. Kompleks og en flot rom med en lang, krydret afslutning. 92

Plantation Guyana 17 års 5 stjerner

56,3% | Juuls | 1495 kr.

Lækker, blød og behagelig rom med bær, blomme og lakrids elementer i duft og smag. Den er fyldig og meget kraftig i munden. Flot rom med lidt cognac-smagselementer. 92

El Dorado 15 års BEDSTE KØB 5 stjerner

43% | Altia | 385 kr.

Flot og komplet næse — virkelig en rom med overskud og energi! Dyb chokolade, lak-elementer og brændt rørsukker. Smagen følger også med og byder på masser af dybde og kompleksitet på trods af en høj sødme. Men sødmen kan denne rom bære. 91

El Dorado 25 års 4 stjerner

43% | Altia | 4595 kr.

Brun farin, syrlig æble og karamel i næsen. Den er mild men også fyldig på samme tid. Smagen er dyb og præget af masser af sødme. Lakrids, citrus og chokolade. 90

Plantation Guyana 2005 4 stjerner

45% | Juuls | 469 kr.

Duften er præget af syrlige bær og pæn volumen. Smagen er rigtig flot og fyldig med gode takter. Den er let olieret og byder på citrus, let mynte og karamel. 90

Alta Gama Extra-Sec Guyana Rum 4 stjerner

41% | CRT Spirits | 499 kr.

Rigtig flot og fyldig rom med masser af brændte egetræsnoter. Smagen er præget af lakrids og frugt og byder egentlig på en pænt lang eftersmag. 89

Alta Gama Sec Guyana Rum 4 stjerner

41% | CRT Spirits | 499 kr.

Orangetvist i duften. Elegant rom med let sødmefuld smag, citrus, appelsinskal og varme krydderier. Ganske flot balanceret og en pæn afslutning. 89

CDI Guyana 24 ans 4 stjerner

58,1% | Juuls | 2250 kr.

Godt med funkyness på smag og duft. Et meget specielt destillat, som bestemt ikke er for alle. Den er meget speciel. Mynte, peber, “chili”-agtig… Ikke så velintegreret alkohol. 89

CDI Guyana 18 ans 4 stjerner

57,9% | Juuls | 1250 kr.

Flot aroma af mynte og syrlige bær. Smagen er præget af en forholdsvist høj alkohol og et bredt smagssæt. Den er meget brændt i smagen og forholdsvis kompleks. 89

CDI Guyana 12 ans 4 stjerner

55,9% | Juuls | 995 kr.

Brændte elementer med engelsk lakrids i næsen. Den opfører sig meget tør i munden, og samtidig er den præget af høj alkohol. Lette frugtnoter og kraftig smag. 89

El Dorado 12 års 4 stjerner

43% | Altia | 265 kr.

Flot næse med brun farin, citrus, nedfaldsfrugt og mokka. Masser af dybde og samtidig godt med sødme. Smagen er præget af citrus, chokolade og lidt lakrids. 88

Alta Gama Brut Nature Guyana Rum 4 stjerner

41% | CRT Spirits | 499 kr.

Nelliker i duften. Krydret i smagen men lidt vandig. Lette orangenoter og vanilje. Krydret afslutning. 88

El Dorado 8 års 4 stjerner

40% | Altia | 195 kr.

Mørke kryddernoter i duften. En anelse spinkel i smagen med lette, frugtige og krydrede noter. Mellemlang afslutning. 86

Alta Gama Demi-Sec Guyana Rum 3 stjerner

41% | CRT Spirits | 499 kr.

Lidt tynd i næsen uden for meget aroma. Rommen er drevet af karamel, vanilje og kokos. Ikke en specielt dyb og lang eftersmag. Lidt kedelig og endimensionel. 86

Anmelderne Thomas Rydberg Thomas Rydberg er redaktør og ejer af Whisky & Rom Magasinet, Din Vin Guide samt vin- og spiritusskribent på Ekstra Bladet. Han har som en af de få herhjemme en diplomuddannelse fra WSET (Wine & Spirit Education Trust) i London og dømmer i en række internationale vin- og spirituskonkurrencer rundt omkring i verden. Mads Heitmann Mads "Romhatten" Heitmann er i sit daglige virke vant til at vurdere og smage på rom, da han er stifter og skribent på Romhatten.dk. På Romhatten.dk finder du ud over 270 anmeldelser af rom et hav af artikler om rom. Derudover afholder Mads ligeledes romsmagninger i hele landet, og formidling af rom er Mads’ fuldtidsbeskæftigelse. Mads er desuden forfatter på ”ROMBOGEN”, som udkom på Politikens Forlag i 2015.

Kom til stor Italiensk vinfestival 29+30 marts

Kom til Tysk vinfestival 23 maj

Kom til stor Gin & Cocktail festival 24+25 maj

Sådan gjorde vi Alle deltagende spiritus blev testet blindt og vurderet ud fra OIV's (International Organisation of Vine and Wine) kriterier. Denne metodik benyttes i de største internationale konkurrencer, hvor spiritus vurderes. Først vurderes det visuelle udtryk, herunder klarhed, intensitet og farven. Herefter renheden i duften, intensiteten, udviklingen og aromakarakteristika. Smagens intensitet, syre, alkoholens integration, sødme og afslutningen. Endelig konkluderes der på balancen, koncentrationen, kompleksiteten og længden. Hvert element giver et vis antal point, og sammenlagt ender vurderingen mellem 50 og 100 point. Alle gin i denne test er derfor, på baggrund af denne metodik, blevet vurderet efter 100-point-skalaen. Alle priser er enten oplyst af importøren eller fundet gennem ledende forhandlere. Der, hvor udsalgssted ikke er nævnt, betyder det, at den pågældende spiritus typisk kan købes gennem vin- og spiritusforhandlere over det meste af landet.