Stortest: Rom fra resten af verden

Anmelderne Thomas Rydberg Thomas Rydberg er redaktør og ejer af Whisky & Rom Magasinet, Din Vin Guide samt vin- og spiritusskribent på Ekstra Bladet. Han har som en af de få herhjemme en diplomuddannelse fra WSET (Wine & Spirit Education Trust) i London og dømmer i en række internationale vin- og spirituskonkurrencer rundt omkring i verden. Mads Heitmann Mads "Romhatten" Heitmann er i sit daglige virke vant til at vurdere og smage på rom, da han er stifter og skribent på Romhatten.dk. På Romhatten.dk finder du over 240 anmeldelser af rom et hav af artikler om rom. Derudover afholder Mads ligeledes romsmagninger i hele landet, og formidling af rom er Mads’ fuldtidsbeskæftigelse. Mads er desuden forfatter på ”ROMBOGEN”, som udkom på Politikens Forlag i 2015.