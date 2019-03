Stortest: Skotsk ø whisky

Artiklen er lavet i samarbejde med Whisky & Rom magasinet og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Islay, som er den sydligste ø i Hebriderne, er kendt for sine kraftige, smagsfulde og meget røgede whiskyer. I alt 8 destillerier findes på øen. Alle rimeligt kendte og ikoniske, og derfor er Islay stadig et af verdens navlepunkter for whiskyelskere. Stort set alle whiskyer fra Islay er i større eller i mindre grad præget af røg. Røg-elementet måles også som PPM (Phenol Parts per Million). Og i testen er der whiskyer lige fra 1-2 ppm helt op til 167ppm.

Niveauet på denne smagning var meget høj. Ingen faldt virkelig igennem, omend der selvfølgelig er whiskyer, der er kræset mere for end andre.

Finalefeltet var stort og tæt men med Bruichladdich Octomore 08.1. som vinder, knebent foran Elements of Islay OC4. Som bedste køb vandt Talisker Port Ruighe foran Ardbeg 10 års. I øvrigt et meget stærkt felt lige under de 500 kr., hvor man får særdeles høj kvalitet for pengene.

Alle priser er enten oplyst af importøren eller fundet gennem ledende forhandlere. Der, hvor udsalgssted ikke er nævnt, betyder det, at den pågældende rom typisk kan købes gennem vin- og spiritusforhandlere over det meste af landet.

Bruichladdich Octomore 08.1 BEDSTE Ø WHISKY

59,3 % | Hans Just. | 1299 kr.

8 års lagring og 167 ppm. Lavet på skotsk malt. Mørke malttoner i duften. Meget fyldig med honning, masser af røg, julekage, chokolade og vanilje. Flot balanceret med alkoholen og en lang afslutning. Men man skal være klar til meget røg! 95

Elements of Islay OC4

59,1 % | Juuls | 1095 kr.

Fra Bruichladdich og en ung dram med kun 7-8 års lagring på bourbonfade. Masser af røg i næsen og i smagen hvid peber, sødmefulde cornflakes og vanilje. Alkoholen yderst flot integreret og fyldig, intens med masser af lag. Flot whisky. 94

Bruichladdich Octomore 09.1

59,1 % | Hans Just. | 1299 kr.

5 års lagring og 156 ppm. Lavet på skotsk malt. Lys med masser af røg i duften. Sødmefuld i smagen med småkager, masser af vanilje, røg og maltnoter. Flot balanceret med en lang varm afslutning. 94

Caol Ila Distillers Edition

43 % | Diageo | 499 kr.

12-års afsluttet på moscatel fade. I duften markant røg og salt. Sødmefuld og rund i smagen med tydelige orangenoter, syltede frugter, malt, varme krydderier og vanilje. Blød og velafrundet i stilen. En kompleks spændende Islay whisky, hvor røgen er mere dominerende i duft end i smag. 93

Talisker Port Ruighe BEDSTE KØB

45,8 % | Diageo | 399 kr.

Afsluttet på portvinsfade. Meget mørk med intense krydrede toner i duften. En intens og koncentreret dram med svesker, appelsinskal, toffee og masser af vanilje. Flot og fyldig med en lang, krydret afslutning. 93

Isle of Jura Seven Wood

42 % | Interbrands | 599 kr.

Lagret på syv forskellige fade og siden blended. Mørk med intense krydrede noter i duften. Masser af intensitet i smagen med julekrydderier, toffee, orange og vanilje. En flot og spændende dram med en lang afslutning. 93

Lagavulin 16 års

43 % | Diageo | 479 kr.

En mørk whisky med et tydeligt røget præg i næsen. Fed, cremet og kraftig med appelsintoner, tropisk frugt, kanel, tobak, chokolade og småkager i smagen. En flot, yderst kompleks whisky. Meget rund i smagen. 93

Bruichladdich Octomore 09.3

62,9 % | Hans Just. | 1799 kr.

5 års lagring og 133 ppm. Lavet på Islay malt. Frugtig med røg noter i duften. Fyldig og meget anderledes i stilen end 09.1. Mere frugt, orange og mindre sødmefuld og røget. Frisk i stilen med en pæn lang krydret afslutning. 93

Lagavulin Distillers Edition

43 % | Diageo | 599 kr.

16 års delvist lagret på PX sherryfade. En mørk whisky med mørke, krydrede noter og røg i næsen. Fed og kraftig med orange, toffee, hvid peber, kanel, vanilje i smagen. Spændende, kompleks whisky, men som ikke afviger meget fra deres 16-års. Flot, lang afslutning. 93

Bowmore 15 års Darkest

43 % | Edrington | 599 kr.

Lagret i både bourbon- og sherryfade. En mørk, blød og fyldig whisky med markant røgpræg, men også orange, malt, mørk chokolade, tobak og krydret præg. En kompleks og flot whisky med mange lag. 93

Elements of Islay BW7

53,2 % | Juuls | 1085 kr.

Fra Bowmore og lagret siden 2001 på sherryfade. Mørke, krydrede noter i duften. I smagen chokolade, mørke krydderier, mango og vanilje. Flot balanceret og indflydelsen fra sherryfadene tydelig i både farve, duft og ikke mindst smag. Lang afslutning. 93

Bruichladdich Octomore 08.3

61,2 % | Hans Just | 1799 kr.

309 ppm og syv års lagring. En lys whisky med masser af sødme i smagen blandet med røg. I smagen vanilje, småkager, honning, citrus og masser af krydderier. Flot med en lang, vedvarende eftersmag. 93

Caol Ila 15 års

61,5 % | Diageo | 800 kr.

Cask strenght med lagring i både bourbon og sherry fade. Citrus, havvand og let røg i duften. Brændende i smagen, og den høje alkohol er tydelig men velintegreret. I smagen lyse frugtnoter, malt, orange, salt, tang og vanilje. Masser af intensitet og en dram i den kraftigere ende, omend røgnoterne ikke er meget stærke. 93

Ardbeg An Oa, Skotland

46,6 % | LVMH | 499 kr.

Ny whisky fra Ardbeg, lagret på PX sherry- og bourbonfade. Intens og mørkt krydret i duften med røg og peber. I smagen mørk chokolade, karamel, røg og vanilje. Fyldig og flot dram med en lang afslutning. 93

Ardbeg Grooves, Skotland

46 % | LVMH | 999 kr.

Limited edition fra i år. Intens, mørk krydret i både duft og smag. Brunkager, peber, røg og peber i smagen. En fyldig og kompleks dram med en lang afslutning. 92

Elements of Islay LG8

59,5 % | Juuls | 650 kr.

12 års i bourbonfade fra Lagavulin. Rund i duften med lidt med let røg og frugtige noter. I smagen mere mango, vanilje og røgnoter. Alkoholen lidt brændende men fungerer. Lang afslutning. 92

Ardbeg 10 års GODT KØB

46 % | LVMH | 399 kr.

Meget lys med let røget næse og citrus domineret. En blød og aldeles elegant whisky med appelsinskal, limefrugt, røgtoner, krydderier, honning og vanilje. Så yderst elegant og stilrent, som det næsten kan blive. 92

Port Askaig 15 års

45,8 % | Juuls | 949 kr.

Lagret på sherryfade. Mørk i farven med krydrede noter i duften. Masser af krydrede noter, toffee, julekrydderier, og vanilje i smagen. Meget intens og bulderbasseagtig på den gode måde. Krydret, lang afslutning. 92

Port Charlotte Scottish Barley

50 % | Hans Just | 699 kr.

40 ppm. En del røg i duft og smag. Elegant i udtrykket med citrus, lette honning og vaniljenoter. Elegant, pæn dram med en pæn afslutning. 92

Talisker 57 North

57 % | Diageo | 800 kr.

Tang, røg og hav i næsen. Varm og krydret i smagen med orange, kandiseret frugt, peber og vanilje i smagen. Den høje alkohol mærkes klart men er velintegreret. Meget lang, vedvarende afslutning. 92

Bruichladdich Islay Barley Rockside farm

50 % | Hans Just | 599 kr.

Islay whisky uden røg. En stringent og brændende whisky med orangetoner. Meget lys og spinkel med orangeskal, vanilje, krydderier og hvid peber. Elegant, blid og behagelig. Flot afslutning. 92

Caol Ila 12 års GODT KØB

43 % | Diageo | 349 kr.

Caol Ila (gælisk for Sound of Islay) er en lettere røget whisky. Caol Ila 12 år lagres ikke på Islay, men køres straks efter destilleringen i ståltankbiler til det skotske fastland, hvor den hældes på træfade og lagres. I duften let røg og tang, i smagen frugtagtig med malt, orange, salt, våde sten og hvid peber. Ganske blød og ligefrem i stilen. Velintegreret alkohol og klart i den blidere ende. 91

Talisker Destillers Edition

45,8 % | Diageo | 599 kr.

10 års og afsluttet på amarosofade. Mørk med mørke, krydrede toner i duften. Ganske intens i smagen, og alkoholen fornemmes. Fornemmer den er ung med citrus, røg, tropisk frugt, hvid peber og vanilje i smagen. Et spændende, anderledes udtryk med en pæn, krydret afslutning. 91

Elements of Islay CI8

55,2 % | Juuls | 489 kr.

Fra Caol Ila og lagret ca. 12 år på bourbonfade. Lys men intenst krydret i duften af især vanilje og kokos. I smagen popcorn, småkager og vanilje. Den høje alkohol fornemmes men er velintegreret. 91

Connoisseurs Choice Caol Ila 2004

46 % | Juuls | 599 kr.

Gordon & Macphail aftapning. 13 års lagret på bourbonfade. Lys med vanilje i duften. Elegant i udtrykket med let frugtige noter, toast, hvid peber i smagen. Fin og pæn, let krydret afslutning med en anelse røg. 91

Bruichladdich Scottish Barley The Classic Laddie

50 % | Hans Just | 599 kr.

Islay whisky uden røg. Lagret på bourbonfade. I duften er der orange og citrus, som fortsætter i smagen med akaciehonning, appelsinmarmelade, malt og krydderier. Velbalanceret og den kraftige alkohol fornemmes som en brændende varme i afslutningen. Lang eftersmag. 91

Rock Oyster

46,8 % | Altia | 469 kr.

Blend af ø whiskyer. Røget og let krydret i duften. Intens røget i smagen med mørke orangenoter, varme krydderier og vanilje. Et spændende, kraftigt blend med en lang, røget afslutning. 90

Lagavulin 8 års

48 % | Diageo | 499 kr.

Meget lys. Let røget udtryk i næsen og nærmest som new-make. Lette frugttoner, småkager, krydderier, ingefær, noget røg i smagen. Velfungerende med en pæn eftersmag. Meget imødekommende. 90

Port Askaig 14 års

45,8 % | Juuls | 649 kr.

Lagret på bourbon fade. En klassisk, stringent dram med vanilje, lette frugtige noter, citrus og blomsternoter. Velbalanceret og ganske flot struktur. Lang, let krydret afslutning. Elegant Islay whisky. 90

Isle of Jura 18 års

44 % | Interbrands | 899 kr.

Mørk med flotte krydrede og frugtige noter i duften. En del vanilje, toast, peber og citrus i smagen. Flot balanceret med en lang, rund afslutning. 90

Ledaig 10 års GODT KØB

46,3 % | 399 kr.

Fra Øen Mull. Frugtig i duften. Anelse sødmefuld i smagen med vanilje, tropisk frugt, abrikos og varme krydderier. En velbalanceret og spændende dram med en lang krydret afslutning. 90

Bunnahabhain Stiuireadair

46,3 % | Altia | 399 kr.

NAS whisky med frugtige noter i duften. Havsalt, malt, orange, tropisk frugt og vanilje i smagen. Blød og fyldig i stilen med en pæn, krydret afslutning. Uden røg. 90

Scapa Skiren

40 % | Pernod Ricard | 399 kr.

Fra Orkney øerne. Frugtig i duften med en tør, krydret smag af timian, græs, orange og vanilje i smagen. Spændende anderledes ø-udtryk med en let krydret afslutning. 89

Talisker Storm

45,8 % | Diageo | 389 kr.

Citrustoner i duften. Alkoholen mere tydelig og citrus, frugt, røg, malt og vaniljenoter i smagen. Mere rå og klassisk i udtrykket med en pæn balance og afslutning. 89

Talisker 10 års

45,8 % | Diageo | 349 kr.

Mørk med varme krydrede toner i duften. Meget mild og blød i smagen med orangetoner, toffee, malt og vanilje. Pæn intensitet og en krydret, varm afslutning. 89

Elements of Islay MA2

55,2 % | Juuls | 629 kr.

Fra 12 år gammel bourbonlagret whisky fra Bunnahabhain. Citrus og vanilje i næsen. Alkoholen noget brændende og ikke helt i balance. Men masser af intensitet i smagen og pæn længde. 89

Big Peat Islay Blended Malt

46 % | xx | 499 kr.

Intense røgtoner i duften. En spinkel og meget røget whisky, med tjære, røg, boldværk og vanilje i smagen. Lang, meget vedvarende eftersmag. 89

Bunnahabhain 12 års

46,3 % | Altia | 399 kr.

Havsalt og orange i duften. Fyldig maltet og frugtig med en del salt i smagen, strejf af røg, men mere frugtig, end hvad man ellers ser på øen. Står ud i sin helt egen stil, men fungerer pænt med en krydret afslutning. 89

Bowmore 12 års

40 % | Edrington. | 399 kr.

Orangeskal i duften. En forholdsvis kraftig whisky. Frugtig, medium røg, karamel. En blød og ganske harmonisk whisky. Meget fyldig med en mellemlang afslutning. 88

Port Askaig

57,1 % | Juuls | 529 kr.

Cask strenght. Helt lys. Røgede toner i duften. Brændende i smagen med orangetoner, røg, honning og citrusnoter. Virker meget ung, og alkoholen er meget dominerende. Varm, frugtig afslutning. 88

Gordan & Macphail Scapa 2005

43 % | Juuls | 599 kr.

12 års. Frugtig og krydret i næsen. Flot og velbalanceret med orangenoter, appelsinskal, varme krydderier og vanilje i smagen. Medium fyldig dram med en krydret afslutning. 88

Talisker Skye

45,8 % | Diageo | 269 kr.

Krydrede toner i duften. Mild i smagen med orangetoner, honning, malt og vanilje. Meget umiddelbar i smagen med en pæn, krydret afslutning. 88

Isle of Jura 12 års

40 % | Interbrands | 469 kr.

Flot krydret næse. Mango, orange og vanilje noter i smagen. Vellavet med en pæn afslutning. 88

Isle of Jura The Journey

40 % | Interbrands | 359 kr.

Pærer og vanilje i duften. Meget let dram med et strejf røg i smagen sammen med vanilje, pekannødder og kanel. Rund, mild afslutning. 87

Elements of Islay Peat full proof

59,3 % | Juuls | 399 kr.

Blend fra forskellige destillerier på Islay. Intens røg i næsen og i smagen frugtige noter, vanilje og røg. Alkoholen lidt bidende. Krydret afslutning. 87

Isle of Jura 10 års

40 % | Interbrands | 399 kr.

Simpel i udtrykket med let krydrede noter. Frugtige og krydrede noter i smagen. Mellemlang afslutning. 86

Port Askaig 8 års

45,8 % | Juuls | 399 kr.

Vandet i farven. Meget let og frugtig dram med røgede noter, citrus, tropisk frugt og strejf af vanilje. Lidt simpel men velbalanceret. Krydret afslutning. 86

Elements of Islay Peat

45 % | Juuls | 299 kr.

Blend fra forskellige destillerier på Islay. Meget simpel med let røgede og frugtige noter i både duft og smag. En anelse vandig i smagen med en let krydret afslutning. Noget simpel. 85

Kom til stor Italiensk vinfestival 29+30 marts

Kom til Tysk vinfestival 23 maj

Kom til stor Gin & Cocktail festival 24+25 maj

Sådan gjorde vi Alle deltagende spiritus blev testet blindt og vurderet ud fra OIV's (International Organisation of Vine and Wine) kriterier. Denne metodik benyttes i de største internationale konkurrencer, hvor spiritus vurderes. Først vurderes det visuelle udtryk, herunder klarhed, intensitet og farven. Herefter renheden i duften, intensiteten, udviklingen og aromakarakteristika. Smagens intensitet, syre, alkoholens integration, sødme og afslutningen. Endelig konkluderes der på balancen, koncentrationen, kompleksiteten og længden. Hvert element giver et vis antal point, og sammenlagt ender vurderingen mellem 50 og 100 point. Alle gin i denne test er derfor, på baggrund af denne metodik, blevet vurderet efter 100-point-skalaen. Alle priser er enten oplyst af importøren eller fundet gennem ledende forhandlere. Der, hvor udsalgssted ikke er nævnt, betyder det, at den pågældende spiritus typisk kan købes gennem vin- og spiritusforhandlere over det meste af landet.