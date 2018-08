Stortest: Whisky fra resten af verden

Artiklen er lavet i samarbejde med Whisky & Rom magasinet. Læs mere her.

Vi har i dette nummer bestemt os for at se på de mange whiskyer, der laves uden for Skotland, Irland og USA. Det betyder bl.a. at vi skal se på en række lokale whiskyer herhjemme fra. Derudover whisky fra Sverige, Frankrig og oversøisk fra Taiwan, Indien og Japan.

Det var på alle måder en øjenåbner at smage whisky uden for de traditionelle områder. Jeg har længe vidst, at japansk whisky var høj kvalitet, hvilket smagningen bestemt også viste. Men at der laves fremragende whiskyer fra Taiwan og Indien var mere overraskende. Vinder blev Nikka Miyagikyo knebent foran den forrygende gode svenske Box Whisky American Oak.

Priserne er ikke lave, hvilket betød, at de fleste ikke er billige. Der var dog enkelte gode køb, hvor bedste køb er Nikka from the Barrel foran den franske Armorik Sherry Cask.

Nikka Miyagikyo Single Malt, Japan. 94 VINDER BEDSTE WHISKY FRA RESTEN AF VERDEN

Juuls Engros | 40% |699 kr.

Fra Miyagikso destilleriet, som ligger lidt oppe i bjergene. Meget frugtig i udtrykket med orange, let røg og toffee noter. Tydeligt sherrypræg. Fed tekstur og en lang afslutning. Seriøst flot dram.

Box Whisky American Oak, Sverige. 94

Juuls Engros | 50,8% |889 kr.

Fra det nordsvenske destilleri. Let røget i duften med vanilje. Olieret tekstur med honning, røg, anis, peber og vanilje i smagen. Flot balanceret og den høje alkohol løfter whiskyen flot. Lang og varm krydret afslutning. Yderst flot dram fra vores naboer.

Kavalan Vinho Barrique, Taiwan. 93

Juuls Engros | 56,3% |1999 kr.

Enkeltfadsaftapning og cask strength. Mørke noter i duften. Meget intens i smagen med svesker, toffee, anis, varme krydderier og vanilje. Lidt tropisk, ja nærmest rom- agtig. Spændende dram med en meget lang afslutning.

Amrut Kadhambam, Indien. 93

Juuls Engros | 50% |889 kr.

Lavet på whisky lagret på både sherry-, rom- og brandyfade. Lette orangenoter i duften. Fortsætter i smagen med toffee, varme krydderier og vanilje. Mange lag og en kompleks dram med en lang, krydret afslutning.

Amrut Indian Single Malt Whisky Cask Strength, Indien. 93

Juuls Engros | 62,8% |629 kr.

Intens røg og citrus i næsen. Vanilje, masser af røg, peber og varme krydderier i smagen. Alkoholen mærkes men er velintegreret. Flot fadintegration og en meget lang afslutning. En dram for den avancerede whiskydrikker.

Kavalan Bourbon Oak Matured, Taiwan. 93

Juuls Engros | 46% |689 kr.

Citrus og vanilje i duften. Sødmefuld i smagen med småkager, krydderier, orangeskal og vanilje. Flot tekstur og kompleksitet. Lang, krydret afslutning.

Nikka Yoichi Single Malt, Japan. 92

Juuls Engros | 45% |699 kr.

Fra Nikkas første destilleri på Hokkaido-øen i nord. Let røget i duften. En lys, røget whisky lidt i stilen med Islay. Citrus, peber og røg i smagen. Flot balance og meget lang afslutning.

Hibiki Single Malt, Japan. 92

Edrington | 45% |699 kr.

Intense orange og maltnoter i duften. Sødmefuld med honning, toffee og vanilje i smagen. Nærmest som en stor Speyside i stilen. Flot afslutning.

Amrut Fusion Single Malt, Indien. 92

Juuls Engros | 50% |499 kr.

Lavet af malt fra både Indien og Skotland. Let røget i duften. Intens i smagen med krydderier, røg, anis og vanilje. Lang, varm afslutning. Spændende og vellavet dram.

Nikka Coffey Grain Whisky, Japan. 91

Juuls Engros | 45% |519 kr.

Grain whisky med sødmefulde noter i duften. Meget sødmefuld i smagen med honning, korn, toffee, anis og vanilje. Olieret i teksturen med en velintegreret alkohol. Lang afslutning.

Armorik Maitre de Chai, Frankrig. 91

MacY | 46% | 490 kr.

En del olorosofade i denne. Mørk med blommer i duften og i smagen småkager, mørke krydrede noter, vanilje og orangeskal. En flot og spændende dram med en lang og mørk, krydret afslutning.

Kavalan King Car Conductor, Taiwan. 91

Juuls Engros | 46% |599 kr.

Orangenoter i duften. Olieret tekstur og intens i smagen med blommer, toffee og vanilje. Mange lag, alkoholen dog en smule stikkende. Lang afslutning.

Amrut Peated Single Malt, Indien. 91

Juuls Engros | 46% |499 kr.

Vanilje og røg i næsen. Olieret tekstur og orangetoner, røg, anis, peber og vanilje i smagen. Sødmefuld, krydret afslutning.

Kavalan ExSherry Oak, Taiwan. 91

Juuls Engros | 46% |889 kr.

Mørk i farven med sveskenoter i duften. Meget tør med heftige vaniljenoter og indikation på en del fadpræg men ikke voldsomt godt integreret. Blommer, anis og vanilje i smagen. Intens, krydret afslutning. Vil givet dele vandene.

Mackmyra Svensk Rök, Sverige. 90

Vinspecialisten | 46,1% | 450 kr.

Den mest røgede af Mackmyras whiskyer men stadig med en frugtig tone både i duft og smag. Ganske velbalanceret og medium røget. Flot, lang afslutning.

Amrut Peated Indian Single Malt Whisky Cask Strength, Indien. 90

Juuls Engros | 61,8% |749 kr.

Malt i næsen. Sødmefuld i smagen og meget intens med honning, orange og vanilje. Den høje alkohol forstyrrer den elegance, som whiskyen ellers har, og i dette tilfælde synes jeg ikke cask strength fungerer.

Nikka from the Barrel, Japan. 90 BEDSTE KØB

Juuls Engros | 51,4% |359 kr.

Blend af malt og grain whisky. Mørk, sødmefuld med især malt i næsen. Honning, orangetoner og milde krydderier i smagen. Den højere alkohol fornemmes men er velintegreret. Lang, krydret afslutning. Virkelig ”value for money”.

Armorik Der Venn, Frankrig. 90

MacY | 46% | 480 kr.

Fra både bourbon og sherry men også fade fra Bretagne. Let orangeskal i duften. En mild og elegant dram med honning, krydderier, orange og vanilje. Lang, krydret afslutning.

Armorik Sherry Cask, Frankrig. 90 GODT KØB

MacY | 46% | 390 kr.

Blommer i duften. Mere mørk og krydret i smagen. Tør men pæn kompleksitet og en lang, mørk, krydret afslutning.

Nikka Coffey Malt Whisky, Japan. 90

Juuls Engros | 45% |519 kr.

Malt whisky men destilleriet på en coffey kedel som normalt benyttes til grain whisky. Meget let i stilen med frugtige noter, toffee og vanilje. Olieret tekstur og lang afslutning. Måske lidt en-strenget men flot lavet.

Penderyn Portwood, Wales. 89

46% | CRT SPIRITS | 749 kr.

Rødlig i farven fra portvinsfadet. Meget krydret i næsen med sort peber, svesker og lakrids noter. Pæn lang afslutning.

Hven Tychos Star Single Malt ØKO, Sverige. 89

Juuls Engros | 41,8% |499 kr.

Let røg i næsen. Frugtig i smagen med orange, karamel og vanilje. Ikke specielt intens men en fin elegant dram med en krydret afslutning.

Penderyn Madeira, Wales. 89

46% | CRT SPIRITS | 549 kr.

Frugtige noter I duften. Finish i madeira fade klæder den og giver mere dybde. Krydret i udtrykket med toffee noter. Alkoholen lidt bidende.

Nikka Taketsuru Pure Malt, Japan. 89

Juuls Engros | 43% |495 kr.

Blended malt fra Nikka. Lette orange- og citrusnoter i duften. Malt, honning og frugt i smagen. En anelse vandig i afslutningen. En dram i den lettere ende.

Mosgaard Peated Young Malt, Danmark. 89

Vinspecialisten | 48% |550 kr.

Lys med en anelse røg i duften. Røgen er derimod mere dominerende i smagen med citrus og let vanilje. Den højere alkohol fungerer godt og løfter smagen. Pæn afslutning.

Armorik Classic, Frankrig. 88

MacY | 46% | 330 kr.

Et af Frankrig mest anerkendte destillerier i Bretagene. Citrus i næsen. Let sødmefuld i smagen med toffee, krydderier og vanilje. Simpel men vellavet dram med en krydret afslutning.

Mackmyra Bruks, Sverige. 88

Vinspecialisten | 41,4% | 350 kr.

Citrus i næsen. En enkelt og smagfuld whisky med let frugtige træk, krydderier, honning og vanilje. Ikke voldsomt kompleks men velbalanceret og pæn, lang afslutning.

Mosgaard Young Malt, Danmark. 88

Vinspecialisten | 41% |450 kr.

Lys og meget frugtig i duften. Man fornemmer, at den er ung, men der er masser af smag; citrus, blomme og krydderier. Pæn, krydret afslutning.

Amrut Indian Single Malt, Indien. 88

Juuls Engros | 46% |399 kr.

Malt i næsen. Krydret i smagen med orange og vanilje. Lidt simpel, og alkoholen lidt stikkende. Pæn, krydret afslutning.

Armorik Double Maturation, Frankrig. 88

MacY | 46% | 400 kr.

Karamel i duften. En let krydret, frugtig whisky med vanilje og varme krydderier i smagen. Krydret afslutning.

Penderyn Celt Wales. 87

41% | CRT SPIRITS | 399 kr.

Meget lys og ung i næsen. Malt og krydderier i smagen. Lette vaniljenoter og stadig lidt rå i udtrykket. Krydret afslutning.

Penderyn Myth, Wales. 87

41% | CRT SPIRITS | 399 kr.

Malt i duften. Alkoholen lidt stikkende. Savner lidt mere intensitet i smagen. Mellemlang afslutning. 87

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish, Taiwan. 84

Juuls Engros | 40% |589 kr.

Mørk i farven med sherrynoter i duften. Alkoholen stikker lidt, og jeg synes ikke helt, den hænger sammen. Blommer, anis og vanilje i smagen. Kort afslutning.

