Julefrokost - den store snapsetest

Røde bærtoner i duften. En forholdsvis tør snaps med de bløde venlige bærnoter og så ingefæren der giver en pæn modstand. Lidt flad og tænker man måske skulle have overvejet at hæve alkoholen for at give lidt mere struktur. Men en spændende sammensætning. Lang krydret afslutning. 89

Alkohol procent: 40

Set til 250 kr. på snapsbornholm.dk (0,5 l)