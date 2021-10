1500 år gammelt vingård fundet i Israel

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Arkæologer har fundet en 1500 år gammel vingård i byen Yavne i Israel. Vingården som anslås at kunne producere 2 mio. liter vin årligt bestod af 5 store vinpresser, lagringstanke og opbevaringsrum. Vinene blev opbevaret på amfora.

Vingården er dateret tilbage til den byzantine æra i 4-500 år tallet. Det er den største vingård der til dato er fundet fra den tid. 2 mio. liter vin årligt er meget, da alt foregik ved håndkraft på den tid. Hver vinpresse fylder 225 m2 og var store kar hvor man ved hjælp af fødderne kunne presse druerne.

Senere på året er det planen man i Israel skal kunne besøge den gamle vingård.