Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks spiritusmagasin Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Her er de 20 største whiskymærker i verden

McDowell’s No. 1 – Indien – 368 mio. fl Officer’s Choice – Indien – 366 mio. fl.

3. Imperial Blue – Indien – 340 mio. fl.

4. Royal Stag – Indien – 264 mio. fl.

5. Johnnie Walker – Skotland – 221 mio. fl.

6. Jack Daniel’s – USA – 161 mio. fl.

7. Original Choice – Indien – 152 mio. fl.

8. Golden Oak – Indien – 127 mio. fl.

9. Jim Beam – USA – 125 mio. fl.

10. Haywards Fine – Indien – 115 mio. fl.

11. Jameson – Irland – 97 mio. fl.

12. Crown Royal – Canada – 95 mio. fl.

13. Ballentine’s – Skotland – 92 mio. fl.

14. Blenders Pipe – Indien – 91 mio. fl.

15. Bagpiper – Indien – 73 mio. fl.

16. Royal Challenge – Indien – 66 mio. fl.

17. Old Tavern – Indien – 64 mio. fl.

18. Kakubin – Japan – 62 mio. fl.

19. Chivas Regal – Skotland – 53 mio. fl.

20. Grant’s – Skotland – 50 mio. fl.

Kilde: Drinks International